Merve Sevi kimdir eşi Çalkan Algün kim Merve Sevi Çalkan Algün ile boşanıyor mu sorusunun yanıtı haberimide. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Sevi, özel yaşamıyla gündeme geliyor. Geçen yıl ağustos ayında Çalkan Algün ile nikâh masasına oturan oyuncu Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Bir döneme damga vuran Yalan Yarim dizisiyle yıldızı parlayan Merve Sevi, eşinden ayrılacağı iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi ancak oyuncudan yalanlama geldi. Bir döneme damga vuran Yalan Yarim dizisiyle yıldızı parlayan Merve Sevi, eşinden ayrılacağı iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi ancak oyuncudan yalanlama geldi. Merve Sevi konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" dedi. İşte Merve Sevi ve eşi Çalkan Algün ile ilgili merak edilenler..



Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Sevi, özel yaşamıyla gündeme geliyor. Geçen yıl ağustos ayında Çalkan Algün ile nikâh masasına oturan oyuncu Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddia edilmişti



Merve Sevi konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" dedi.







Ancak gerçek ortaya çıktı. Merve Sevi eşinden şiddet gördüğünü açıkladı.



8 aylık eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Merve Sevi, eşine uzaklaştırma kararı çıkarttı. Sevi ayrıca, "Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı" dedi. Çalkan Algün, 6 ay boyunca Merve Sevi'ye yaklaşamayacak.



MERVE SEVİ KİMDİR?



24 Temmuz 1987'de Artvin'de dünyaya gelen Merve Sevi, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu. Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde rol alarak başlayan oyuncu daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer aldı.



En büyük şöhreti ise Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı. Merve Sevi, 2017 ağustos ayında spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlendi.



Merve Sevi, 24 Temmuz 1987 tarihinde doğdu. Nişantaşı Nuri Akın Lisesi 2003-2004 dönemi mezunu olan Merve Sevi, Laz asıllı olup Arvahi'lidir. Merve Sevi, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu. Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde de rol alarak başlayan Merve Sevi, daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer aldı. Merve Sevi, şöhreti Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı.



Oynadığı Diziler



Hayat Mucizelere Gebe (2015)

Canımın İçi (2012)

Yalancı Bahar (2011)

İzmir Çetesi (2011)

İhanet (2010)

Doktorlar (2008-2009)

Hayat Güzeldir (2008)

Dağlar Delisi (2007)

Yalancı Yarim 2006

Hayat Bilgisi (2004-2005)

Omuz Omuza (2004)



Filmleri



Oyun Kısa Film (2009)

Rina (2010)

Gülcemal (2014)

Selam 2 Bahara Yolculuk (2015)

Şeytanın Çocukları El Ebyaz (2016)



Tiyatro oyunları



Öldüm Öldüm Dirildim (2012)

Bebek Tüpe Sıkışmış Umutlar (2013)

Haftasonunun Son Günü (2013)

Bir Öyle Bir Böyle (2014)

Akla Ziyan İşler (2014)

Sevgili Karım (2015)

Sorma Söylemem (2015)

Fareler ve İnsanlar 2016



Reklam filmleri



Ritmix

Ülker Caramio (2004)

Ülker İçim Ayran (2004)

Fanta Light



TV Programları



Merve Bunu Beğendi (2013) - Beyaz TV