MFÖ şarkılarıyla yeni yıl coşkusu
Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri, müzik kariyerlerinde 45 yılı geride bırakan MFÖ’yü ağırladı.
- Magazin servisi
MFÖ, ‘Ele Güne Karşı’, ‘Güllerin İçinden’, ‘Ali Desidero’ ve ‘Sarı Laleler’ gibi şarkılarını seslendirdi. Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran müzikseverler MFÖ ile unutulmaz şarkılara eşlik etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.