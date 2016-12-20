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Linet: Millet devlet el ele terörü bitireceğiz

Şarkıcı Linet, terör olaylarını kınadı ve birlik mesajı verdi.

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Ülkemizde yaşanan terör olaylarına değinen Linet, “Son zamanlarda büyük kayıplar verdik. Ben de herkes gibi terörü şiddetle lanetliyorum. Allah’tan ailelere sabır diliyorum. İnşallah devletimizin çabası ile bunun sonu gelecek” diyerek duygularını dile getirdi. Yeni albümü için çok çalıştığını belirten şarkıcı, “Albüm çalışmaları çok güzel gidiyor. Maalesef içimiz buruk bir şekilde devam ediyor” dedi.

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