Linet: Millet devlet el ele terörü bitireceğiz
Şarkıcı Linet, terör olaylarını kınadı ve birlik mesajı verdi.
- Magazin servisi
Ülkemizde yaşanan terör olaylarına değinen Linet, “Son zamanlarda büyük kayıplar verdik. Ben de herkes gibi terörü şiddetle lanetliyorum. Allah’tan ailelere sabır diliyorum. İnşallah devletimizin çabası ile bunun sonu gelecek” diyerek duygularını dile getirdi. Yeni albümü için çok çalıştığını belirten şarkıcı, “Albüm çalışmaları çok güzel gidiyor. Maalesef içimiz buruk bir şekilde devam ediyor” dedi.
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