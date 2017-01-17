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Minik kalpler içerde

‘İçerde’ dizisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Minik Kalplerle El Ele Derneği ile birlikte desteğe ihtiyacı olan çocuklara bir rehabilitasyon merkezi açmak için kolları sıvadı.

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Ekranın fenomen dizisi ‘İçerde’, Minik Kalplerle El Ele Derneği’yle (MİKA-DER) Tekirdağ’da yapılacak spor ve rehabilitasyon merkezi için bağış toplamak amacıyla örnek bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza attı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Minik Kalplerle El Ele Derneği, Tekirdağ Valiliği, Show TV ve Ay Yapım işbirliğiyle gerçekleşen kampanyada, desteğe ihtiyacı olan çocuklar için MİKA-DER İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi kurulacak.

Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli, kampanya için kamera karşısına geçip izleyicilerden de destek istedi. 

SİZ DE DESTEK OLUN

Dizinin başrol oyuncuları elleriyle kalp işareti yaparak “Kalbimiz çocuklarla atıyor” dedi ve herkesi MİKA-DER’e destek olmaya çağırdı. ‘İçerde’nin başlattığı kampanya, dizinin sezon finaliyle birlikte sona erecek. Kampanyaya destek olmak için 5145’e tüm operatörlerden SMS atılabilecek. Her SMS 10 lira değerinde olacak. 

 

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