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Haluk Levent: Bulana para, iş imkanı, özel konser

Şarkıcı Haluk Levent, çalınan montu ve pasaportunu bulana ‘para, iş imkanı, özel konser’ sözü verdi.

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Twitter hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan Haluk Levent, ilginç vaatlerde bulundu.
 
Ünlü şarkıcı, "İstanbul’da bu mont ve pasaportum çalındı. Bulana 1) 300 TL, 2) işsizse iş imkanı, 3) dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser” notunu düştü.
 
"Şu anda Erzurum cezaevinde görünüyorsunuz"
 
Daha önce de pasaportunu kaybettiğini belirten Haluk Levent, o günlerde yaşadıklarını şöyle anlattı:
 

 

"Yine bir pasaport kaybetme hikayem vardı. Şirketler batmış icra mahkemelerinde dosyalarım birikmiş en ufak ödeme geciktiğinde 3 aylık hapis için polis kapıya dayanırdı. Tam bu esnada pasaportum çalınmıştı. Fakat konser filan yoktu o sıralar 10 gün kadar farkedemedim. Beni karakoldan çağırdılar avukatımla gittim ve yeni ödeme listesini kuruma sunduğumu aranmamın kalkması gerektiğini söyledim. Karakoldakiler 'Efendim şu anda siz Erzurum cezaevinde görünüyorsunuz 10 gün önce yakalanmışsınız' dedi. Anlamadık önce. Meğer pasaportu çalan hırsız o sırada otelde kayıt yaptırmış. Polis Sabah otelden alıp atmış cezaevine. 8 gün adam orda yatmış."

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