Müge Anlı ile Tatlı Sert Tansu'nun annesi kim Müge Anlı ile Tatlı Sert Tansu ve Aysel Hanım DNA test sonuçları çıktı mı soruların yanıtları yapılan son açıklama sonrası belli oldu. ATV'de Müge Anlı'nın sunumu ile hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Günlerdir Türkiye'nin kitlendiği bu olay bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neticelendi. Annesinin aslında erkek olduğunu öldükten sonra öğrenen Tansu'nun 1994 yılında hastaneden çalınan Aysel Başar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Dünya televizyon tarihinde bir ilk! atv’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te DNA testi heyecanı yaşanıyor. Tansu ve Aysel Hanım’a yapılan DNA testinin sonucu bugün açıklandı. Tansu’nun 24 yıl önce Aysel Başar’ın Çorlu Devlet hastanesinden çalınan kızı olduğu ortaya çıktı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Tansu ile ilgili sürpriz gerçek...



Müge Anlı 27 Mart 2018 son bölümde heyecan dorukta. 1994 yılında Tekirdağ’da hastaneden çalınan bebek Tansu mu? Sahte hemşire Handan, o bebeği hastaneden çaldı mı? Bütün bu soruların yanıtı bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde verildi. Tansu ve Aysel Hanım’a yapılan DNA testinin sonucu belli oldu. Peki, yıllardır annesinin erkek olduğundan habersiz olan Tansu, Aysel Hanım’ın kızı mı? İşte Müge Anlı'da DNA testi sonucu..



TANSU, HANDAN KAYA'YI ANLATTI



Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Tansu, Müge Anlı'nın programında 24 yıl boyunca annesi olarak bildiği aslında erkek olan Handan Kaya'yı anlattı. Çok iyi bir senaryo yazıldığını, hamilelik fotoğraflarının olduğu, başında kırmızı kurdelalı lohusa fotoğraflarına kadar düşünülmüş bir senaryo var ortada. Tansu; "Annem çok iyi bir insandı, herkesin yardımına koşardı, ben anlayamıyorum, inanamıyorum" dedi.



NE OLMUŞTU?



Müge Anlı'nın programında gündeme gelen akıl almaz olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz yıl 8 Mart'a İstanbul Kumburgaz'da oturan ve 'Handan' isimli bir butiği işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp'ta yapılan incelemede Aktaş'ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş'ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olurken eşi "Nasıl olur, benim eşim kadındı" diye konuştu.



ŞOK ÜSTÜNE ŞOK



Ölen Şükran Aktaş'ın eşi ve kızı Adli Tıp'ta bir başka gerçeği daha öğrendi. Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz'da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.







TANSU'NUN ACISI



Bu durum en çok da ölen kadının üniversite mezunu kızı Tansu'yu etkiledi. Tansu yıllarca anne olarak bildiği Handan Kaya'nın erkek çıkmasıyla yıkıldı. Bu durumda babası da gerçek babası değildi. Kendisini yetiştiren annesi bildiği kadını toprağa veren Tansu, baba bildiği adamla normal yaşantısına geri döndü. Tansu gerçek anne ve babasının kim olduğunu merak ederken ikinci bir gelişme yaşandı.



O BENİM KIZIM



Müge Anlı'nın programına katılan Aysel Başar adlı kadın, "28 Şubat 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi'nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı. Tansu benim bebeğim olabilir" dedi. Bunun üzerine Anlı, konuyu araştırmaya başladı. Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının verdikleri bilgiler, şaşırtıcıydı. Fatma Çelik isimli bir kadın programa bağlanarak "Ben Aysel Hanım ile aynı gün doğum yaptım ve onunla aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyans ve altın rengi saat takıyordu. Önce benim oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem 'ben de geleyim' deyince vazgeçti. Sonra Aysel Hanım'ın bebeğini alıp gitti" dedi. Yapılan araştırmada, ölen Handan Kaya'nın siyah bir pelerininin olduğu, çifte alyans taktığı, altın rengi saatinin olduğu öğrenildi.