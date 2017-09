Müge Anlı kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sultangazi'deki cinayet nasıl çözüldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hazırlayıp sunan Müge Anlı kimdir kaç yaşında, evli mi, daha önce hiç evlendi mi, çocuğu var mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler oluyor? soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. Kayıpların bulunması ve sevgi izi projesiyle gönüllerde taht kuran Müge Anlı nerelidir?ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert heyecan dolu olayları ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 5 Eylül Salı günü itibariyle ekrana geri döndü. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak. Müge Anlı hafta içi her sabah saat 11.00 de başlayan ve 13:00 e kadar devam eden "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını hazırlıyor ve sunuyor. Sultangazi'deki çocuk cinayeti gündeme bomba gibi düştü. Kaybolan 8 yaşındaki çocuk, cinayete kurban gitmiş, katil zanlısı, tüm o vahşeti tek tek itiraf etti. Suriye’de yıllardır devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Aşram Ailesi, İstanbul’a gelerek Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki bir gecekonduya yerleşti. Ailenin 8 yaşındaki çocukları Suriyeli Read Aşram, geçtiğimiz Çarşamba günü ailesine “Bakkala gidiyorum” diyerek çıktı ve sonra bir daha haber alınamadı. Küçük çocuktan haber alamayan aile, olayı polise bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ailenin karşısındaki dairede oturan 3 Afgan’dan biriyle çocuğun yan yana görüldüğü bilgisine ulaştı. Asad Khan’ın küçük çocuğu kandırarak evine götürdüğü ve öldürdüğü iddia edildi.







MÜGE ANLI SULTANGAZİ'DEKİ O CİNAYETİ NASIL ÇÖZDÜ?



İstanbul Sultangazi'de kaybolan 8 yaşındaki çocuk, cinayete kurban gitmiş, katil zanlısı, tüm o vahşeti tek tek itiraf etmişti... Bugün yeni gelişmeler oldu... Küçük çocuğun cansız bedeni, kuvvetle muhtemel, Kemerburgaz'daki çöplükte... Polis çöplüğü arıyor... Ama bulması, mucizelere bağlı gibi görünüyor...



Çarşamba günü evden çıkarken "bakkala gidiyorum" demişti ama cinayete kurban gitti. Polis çöp dağlarının içinde talihsiz çocuğun cesedini aradı..



Eşram ailesi geçen haftadan beri her yerde 8 yaşındaki oğulları Raed'i arıyordu...

Son çare olarak da Müge Anlı'ya başvurdu ve Müge Anlı'nın Raed'i bulması da sadece 3 saat sürdü..



Müge Anlı Raed'in açısına girdiği üç güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı. Sonra her şey daha da netleşmeye başladı. Katil zanlısı, Raed ile aynı sokakta yaşan bir Pakistanlıydı ve herkes onu tanıyordu..





Zanlı, zavallı çocuğu öldürmekle kalmadı. Şüphe çekmemek için bir de aileyle birlikte Raed'ı aramaya çıktı. Katil zanlısı ilk başta suçunu söylemese de araştırmacı - gazeteci Müge Anlı yine tecrübesini konuşturdu.



Ve cinayeti çözdü. Cinayeti çözen görüntüyse katil zanlısının el arabasıyla giderken ki görüntüsü oldu. Polis, zanlının el arabasıyla kameraya yakalanmasından sonra harekete geçti. Katil zanlısının işe gitmediğini, birkaç gündür eve uğramadığını tespit etti. Sekiz yaşındaki Read'ın katil zanlısının, Ümraniye'de bir tanıdığında kaldığı belirlendi. Ve polis gece baskın yapıp, caniyi göz altına aldı. Zanlı sorguda suçunu itiraf etti. Raed'i öldürdükten sonra cansız bedenini el arabasıyla 500 metre uzağındaki çöp kutusuna atmış. Talihsiz çocuğun başına ne geldiği de ceset bulunduğunda ortaya çıkacak.



MAHALLEDE CİNAYET ŞOKU SÜRÜYOR

Cinayetin yaşandığı mahalleli ise diken üstünde. Hatta içlerinden taşınan bile olmuş.



MÜGE ANLI AİLELERİ UYARDI

Usta gazeteci Müge Anlı atv ana haberde 3 saat gibi kısa bir sürede bulup, rekor da kırarak o caniyi nasıl bulduklarını anlattı.. Müge Anlı pedofili hastalığına dikkat çekti aileleri uyardı.



HER SEZON BÜYÜK BAŞARI!



Müge Anlı ile Tatlı Sert bugüne kadar; 1659 kayıp buldu, ayrı düşmüş 206 aileyi birbirleriyle kavuşturdu, 75 cinayet dosyası aydınlattı.



Kaybolma riski yüksek kişileri güvence altına almak için başlattığı Sevgi İzi projesiyle; 32 Bin 135 kişiye Sevgi İzi uygulaması yapıldı. Sevgi İzi sayesinde 85 kayıp çok kısa bir süre içinde bulundu, 230 gönüllü Sevgi İzi uygulayıcımızla Türkiye’nin 81 ili ile birlikte Azerbaycan ve Avrupa’da da proje yer almaya başladı.



Müge Anlı ve ekibi, ele aldığı cinayet ve kayıpların yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara da yardımlarını sürdürdü. 754 akülü ve 6 Bin 550 tekerlekli olmak üzere toplam, 7 Bin 304 sandalye dağıttı. 8 Bin 163 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yaptı ayrıca; 299 tane bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı göndermeyi de ihmal etmedi. 5 aileyi ev sahibi yapan, 10 ailenin de evini baştan aşağıya yenileyen Anlı, program içerisinde giydiği 1080 adet elbisesini de ihtiyaç sahiplerine göndererek yüzlerdeki gülümseye sebep olmaya devam etti. Yaptığı her yayınla çok konuşulan, gündem oluşturan program Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon başladı.







MÜGE ANLI KİMDİR?



Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır.



Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.

Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI'NIN KIZI KİMDİR?

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının ismi Lidya.







MÜGE ANLI ESKİ EŞİ KİMDİR?



Müge Anlı bir kere evlenmiştir. O da 1993 yılında hayatını birleştirdiği 2008 yılında ayrıldığı Burhan Akdağ’ladır. Burhan Akdağ’da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır. Müge Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmiştir. Basında bu konuyla ilgili birçok iddia yer almıştır. Koynumdaki Yılan isimli bir kitabı vardır.



Burhan Akdağ'ın kitabından bir alıntı, "Cumayı cumartesiye bağlayan gece heyecandan neredeyse hiç uyuyamadım. Her tarafım kıpır kıpırdı. Hayal kuruyordum. O cumartesi günü saat sabah on gibi Kadıköy Hasanpaşa' daki İcra Dairesi'nin önündeydim. Binalara bakan bankın üzerinde oturmuş heyecanla buluşmayı bekliyordum. Halbuki saat on ikide buluşacaktık. Her yer bomboştu, içeride sadece bir polis memuru vardı nöbette, bir de ben vardım dışarıda. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Hayatım boyunca hiç böyle bir heyecan yaşadığımı hatırlamıyordum. Sevgilisini bekleyen yeni aşık gibi belki ondan da yoğun bir heyecan içindeydim. Dakikaları sayıyordum, 2 saat giderek uzuyordu. Onikiye çeyrek kala pedagog geldi. Giden gelen arabaları gözetliyordum, arabayla geleceklerini düşünüyordum çünkü. Fakat birden bir taksi yanaştı, taksinin arka sol camında Lidya'yı gördüm. Aylardır görmediğim benim küçüğüm, her şeyim, 'Lidoş'um oradaydı işte, içimdeki heyecanı, mutluluğu anlatmam imkansız, adeta bayılacak gibiydim, şu anda bile bunları yazarken aynı heyecanı tekrar yaşıyorum. Heyecandan ayağa bile kalkamadım"