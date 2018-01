Müge Anlı Maltepe 2 çocuk cinayeti son dakika gelişmesi Acılı anne Dilek Çakır (Yardım) neler söyledi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan iki çocuğu öldürülen acılı anne Dilek Çakır (Dilek Yardım)'ın anlattıkları tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Babaları tarafından katledilen iki çocuğun annesi Dilek Çakır gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine gelmişti. Eve girdiğinde de Ali Yardım, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaşmıştı. Vahşetle ilgili Başbakan Binali Yıldırım inceleme talimatı verdi. Kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırıldı. Eşi Dilek Yardım ile boşanma aşamasında olan Ali Yardım'ın polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra Maltepe'deki evinde yaşları 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, intihar ettiği ortaya çıkmıştı.Babaları tarafından katledilen iki çocuğun annesi Dilek Çakır (Dilek Yardım), konuk olduğu programda anlattıklarıyla hem sunucu Müge Anlı'yı ağlattı. Peki Müge Anlı kimdir nereli eşi ve çocukları kim? Maltepe 2 çocuk cinayeti ve Müge Anlı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...



İki çocuğu öldürülen acılı anne Dilek Çakır (Dilek Yardım) Müge Anlı'ya konuştu! Babaları tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'nın annesi Dilek Çakır (Dilek Yardım), konuk olduğu programda anlattıklarıyla Müge Anlı'yı da gözyaşlarına boğdu. Babaları tarafından katledilen iki çocuğun annesi Dilek Çakır (Dilek Yardım), konuk olduğu programda anlattıklarıyla hem sunucu Müge Anlı'yı ağlattı. Eşi Dilek Yardım ile boşanma aşamasında olan Ali Yardım'ın polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra Maltepe'deki evinde yaşları 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, intihar ettiği ortaya çıkmıştı.



İstanbul Maltepe'de Ali Yardım isimli vatandaş pompalı tüfekle önce 2 çocuğunu sonra kendisini vurmuştu. Ali Yardım'ın eşi Dilek Yardım'la boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti. Vahşetle ilgili Başbakan Binali Yıldırım inceleme talimatı verdi. Kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılacak. İhmal ve kusur tespit edilirse soruşturma başlatılacak. Olayla ilgili ise yeni bir ihmal ortaya çıktı. Çocuklarını öldüren Ali Yardım'ın olaydan önce eşinin şikayeti üzerine 22 gün zorlama hapse çarptırıldığı ancak kararın kendisine tebliğ edilmediği öğrenildi.



Anne Dilek Yardım gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine gelmişti. Eve girdiğinde de Ali Yardım, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaşmıştı.



Katliam haberini alan anne Dilek Yardım, "Polise söyledim, savcıya söyledim kimse sahip çıkmadı" diyerek isyan etmişti.







BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TALİMAT



Başbakan Binali Yıldırım inceleme talimatı verdi. Kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılacak. İhmal ve kusur tespit edilirse soruşturma başlatılacak. Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek rapor halinde Başbakan’a sunacak. Herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi. Baba Ali Yardım’dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını söylemişti.



KİMSE ONA DESTEK ÇIKMADI



Türkiye'yi derinden sarsan bu olayın önüne geçilebileceğini söyleyen anne Dilek Çakır, kimsenin kendisine destek çıkmadığını söyledi.







'KORKMAYIN, BEN KORKMADIM!'



Şiddetin evledikten sonra başladığını söyleyen Dilek Çakır, "Buraya çıkamamın tek sebebi korkmayın. Ben korkmadım çocuklarımla iki göz odada günlerce kaldım. Ben çocuklarımı hiç bir zaman vermek istemedim. Ama başaramadım, kollayamadım onları. Ben onunla tanıştığımda şiddet eğilimi yoktu. Evlendikten sonra başladı. İlk kızımın doğacağı zaman da aldır diye çok uğraştı" dedi.



Hafta sonu çocuklarını görme hakkı olan katil baba anne Dilek Çakır'ı aradı ve salı günü izinli olduğunu söyledi.



22 GÜN HAPİS ALMIŞ AMA TEBLİĞ EDİLMEMİŞ



Bu arada olayla ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. baba Ali Yardım’ın olaydan önce eşinin şikayeti üzerine 22 günlük zorlama hapse çarptırıldığı ancak karar kendisine tebliğ edilmediği öğrenildi.



Anne Dilek Yardım'ın, 3 Eylül 2017’de eşi Ali Yardım'ın "Sen ya benimsin, ya da kara toprağın, seni de vururum kendimi de yaşatmam" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle koruyucu tedbir kararı talepli şikayette bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Anadolu 17'inci Aile Mahkemesi'nin 3 ay süreyle Dilek Yardım lehine koruma kararı verdi. Karar 19 Eylül 2017 tarihinde Ali Yardım'a bildirildi ancak Ali Yardım tedbir kararından 4 gün sonra elindeki bıçağı Dilek Yardım’ın boğazına dayayarak "Ya bana evet dersin ya da seni öldürürüm" şeklinde tehdit etti.



Dilek Yardım, eşinin bu tehdidini de mahkemeye bildirince, İstanbul Anadolu 17.Aile Mahkemesi olayın vehameti, tanık ve mağdur beyanı, doktor raporu ve olayda silah olarak değerlendirilen bıçağın kullanılmış olmasını göz önünde bulundurarak, Ali Yardım’a 7 günlük zorlama hapis verdi.







Hapis kararı verilmesine rağmen Ali Yardım, tedbir kararını ikinci kez ihlal etti. İstanbul Anadolu 17.Aile Mahkemesi kararın ikinci kez ihlal edildiği gerekçesiyle Ali Yardım hakkında bu kez 15 gün süreyle zorlama hapis verdi. Ancak Ali Yardım, kararın tebliğ edilememesi nedeniyle hapis cezasını yatmadı.



SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Cenaze töreninde sinir krizi geçiren anne Dilek Yardım'ın feryadı yürekleri dağlamıştı. Sancaktape Yenidoğan Camii'nde düzenlenen törende acılı anne, çocuklarının Türk bayrağını sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğulmuştu.









MÜGE ANLI KİMDİR?



Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır.



Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.

Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI'NIN KIZI KİMDİR?

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının ismi Lidya.









MÜGE ANLI ESKİ EŞİ KİMDİR?



Müge Anlı bir kere evlenmiştir. O da 1993 yılında hayatını birleştirdiği 2008 yılında ayrıldığı Burhan Akdağ’ladır. Burhan Akdağ’da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır. Müge Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmiştir. Basında bu konuyla ilgili birçok iddia yer almıştır. Koynumdaki Yılan isimli bir kitabı vardır.



Burhan Akdağ'ın kitabından bir alıntı, "Cumayı cumartesiye bağlayan gece heyecandan neredeyse hiç uyuyamadım. Her tarafım kıpır kıpırdı. Hayal kuruyordum. O cumartesi günü saat sabah on gibi Kadıköy Hasanpaşa' daki İcra Dairesi'nin önündeydim. Binalara bakan bankın üzerinde oturmuş heyecanla buluşmayı bekliyordum. Halbuki saat on ikide buluşacaktık. Her yer bomboştu, içeride sadece bir polis memuru vardı nöbette, bir de ben vardım dışarıda. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Hayatım boyunca hiç böyle bir heyecan yaşadığımı hatırlamıyordum. Sevgilisini bekleyen yeni aşık gibi belki ondan da yoğun bir heyecan içindeydim. Dakikaları sayıyordum, 2 saat giderek uzuyordu. Onikiye çeyrek kala pedagog geldi. Giden gelen arabaları gözetliyordum, arabayla geleceklerini düşünüyordum çünkü. Fakat birden bir taksi yanaştı, taksinin arka sol camında Lidya'yı gördüm. Aylardır görmediğim benim küçüğüm, her şeyim, 'Lidoş'um oradaydı işte, içimdeki heyecanı, mutluluğu anlatmam imkansız, adeta bayılacak gibiydim, şu anda bile bunları yazarken aynı heyecanı tekrar yaşıyorum. Heyecandan ayağa bile kalkamadım"