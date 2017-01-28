Murat Boz'un annesi Nedret Boz hastaneye kaldırıldı
Murat Boz'un annesi Nedret Boz, oğlu ile ilgili yapılan ağır hakaret ve yorumların ardından rahatsızlandı ve Acıbadem Hastanesi'nin Kroner Yoğun Bakım Servisine yatırıldı.
Anayasa değişikliği konusunda "evetçi" olarak gösterilen sanatçı Murat Boz ile ilgili özellikle sosyal medyada yer alan hakaret dolu ifadeler emekli öğretmen anne Nedret Boz'un sağlığını bozdu. Nedret Boz acil olarak İstanbul Acıbadem Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Cafer Boz, eşinin hastaneye kaldırıldığını doğrularken, gözyaşlarına boğuldu. Ereğliönder
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