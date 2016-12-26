Murat Boz’a ‘Özledim’ cezası
Popçu Murat Boz ‘Şans’ isimli albümünde okuduğu ‘Özledim’ şarkısını izinsiz kullandığı gerekçesiyle bestekar Uğur Bayar’a tazminat ödeyecek.
- Magazin servisi
Bayar, üç yıl önce ‘Dünya’ adlı eserinin ‘Özledim’ adıyla izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Murat Boz ile Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, şarkının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 9 bin lira maddi 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
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