Murat Cemcir’den evlilik teklifi!
Komedi filmlerinin vazgeçilmez ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in ‘Çalgı Çengi İkimiz’ filmi 6 Ocak’ta seyirciyle buluşuyor.
- Magazin servisi
TR 40 33 Productions yapımcılığında vizyona girecek olan Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği film, komedi öğeleriyle yoğrulmuş romantik sahnelerle de izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. ‘Çalgı Çengi İkimiz’ aynı zamanda Murat Cemcir’in (Salih) evlilik teklifine sahne olacak. Cemcir’in Etiler’deki Fenix Restaurant’ta Nur Erkul’a (Naz) yaptığı teklif çok konuşulacak.
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