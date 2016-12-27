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Murat Yıldırım'ın düğününde dikkat çeken detay

Murat Yıldırım ve İmane Elbani’nin önceki akşam yapılan düğününde Faslı gelinin gelenekleri ön plandaydı. 4 kişinin taşıdığı bir taht üzerinde konukları selamlayıp Fas’ın geleneksel kıyafetlerini giyen oyuncu, ‘Kral Murat’ dedirtti.

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Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşıp Ortadoğu'ya ulaşan Murat Yıldırım, Faslı İmane Elbani'yle önceki akşam Taksim'deki CVK Park Bosphorus Hotel'de dünyaevine girdi. Düğünde; Tolgahan Sayışman, Meryem Uzerli, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Esra Erol ve Ali Özbir gibi ünlü isimler ile gelinin Fas'tan gelen akrabaları yer aldı. Nikahta kına gecesinde olduğu gibi Fas adetleri hakimdi.
 
 
TAHT ÜZERİNDE DAVETLİLERİ SELAMLADILAR
 
Raşit Bağzıbağlı tasarımı gelinlikle göz kamaştıran İmane Elbani ile Derviş Bağzıbağlı imzalı smokiniyle şık bir görüntü sergileyen Murat Yıldırım, düğün boyunca omuzlardan inmedi. Düğünün ilerleyen saatlerinde gelinlikle damatlığı çıkarıp geleneksel Fas kıyafetleri giyen Yıldırım'la Elbani, 4 görevlinin omuzlarında taşıdığı taht üzerinde davetlileri selamladı. 
 
 
Ünlü oyuncunun kral edasıyla omuzlarda taşındığı sırada salondaki konuklar da Fas'tan gelen 20 kişilik ekibin çaldığı ezgilere alkışlarıyla ritim tuttu. Murat Yıldırım'ın düğündeki halleri de "Kral Murat" yorumları yaptırdı.

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