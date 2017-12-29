Mustafa Mayadağ kimdir son dakika Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ son dakika ölüm haberi şoke etti. Peki Mustafa Mayadağ kimdir nerelidir Mustafa Mayadağ kaç yaşında vefat etti? Birçok ünlü şarkıcının kliplerine imzasını atan yönetmen Mustafa Mayadağ (59), bu sabah yaşamını yitirdi. Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ'ın eşi Birsen Mayadağ, Haberturk'e yaptığı açıklamada, "Eşimi bu sabah 9:30'da kaybettik. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarım yurt dışında, akşam burada olacaklar. Cenaze detaylarını o zaman netleştireceğiz" dedi. Sevenlerini yasa boğan haber bugün sabah saat 09.00’da alındı 90’lı yıllarda ve 2000’li yılların başında bir çok ünlü şarkıcının kliplerine imzasını atan yönetmen Mustafa Mayadağ İzmir ilçesinde doğmuştur. İşte araştırılan Mustafa Mayadağ kimdir son dakika Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtı star.com.tr’de!

MUSTAFA MAYADAĞ'IN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Ünlü yönetmenin eşi Birsen Mayadağ Haberturk.com'a yaptığı açıklamada, "Eşimi bu sabah 9:30'da kaybettik. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarım yurtdışında, akşam burada olacaklar. Cenaze detaylarını o zaman netleştireceğiz" dedi.

Mustafa Mayadağ, 2016 yılında beyin kanaması geçirmiş ve boynundan aşağısı felç olmuştu.

MUSTAFA MAYADAĞ NEDEN ÖLDÜ? Mustafa Mayadağ'ın eşi Birsen Mayadağ yaptığı açıklamada sinir krizi geçirdi. Ne yapacağını bilemediğini söyleyen Birsen Mayadağ çocuklarının yurt dışından geleceğini söyledi. Mustafa Mayadağ, 2016 yılında beyin kanaması geçirmiş ve boynundan aşağısı felç olmuştu. Mustafa Mayadağ'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Mustafa Mayadağ, 1958 yılında İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi. İzmir Çınarlı Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu 4 arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu. Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı.

Mustafa Mayadağ, bir çok ünlü şarkıcının kliplerini çeken isim oldu. Çektiği klipler arasında; 1996 – Sevdalıyım Hemşerim – Mahsun Kırmızıgül, 2000 – Asrın hatası – Serdar Ortaç yer alıyor.

Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın klibi ödülünü aldı.

Çektiği klipler arasında;

1996 - Sevdalıyım Hemşerim - Mahsun Kırmızıgül

2000 - Asrın hatası - Serdar Ortaç yer alıyor.

Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın klibi ödülünü aldı.