Mustafa Sandal'ın aylık kirası şoke etti
Sevilen şarkıcı Mustafa Sandal’ın yeni ofisinin aylık kirası dudak uçuklattı!
Ofisini Zorlu Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu binaya taşıyan şarkıcı Mustafa Sandal kesenin ağzını açtı. Aylık 5 bin dolar (yaklaşık 18 bin TL), ödeyecek olan Sandal'ın, yeni görüşmeleri burada yapacağı öğrenildi.
Kaynak: Milliyet
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.