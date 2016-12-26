Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Mustafa Sandal'ın aylık kirası şoke etti

Sevilen şarkıcı Mustafa Sandal’ın yeni ofisinin aylık kirası dudak uçuklattı!

  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 5
  • 0
x

Ofisini Zorlu Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu binaya taşıyan şarkıcı Mustafa Sandal kesenin ağzını açtı. Aylık 5 bin dolar (yaklaşık 18 bin TL), ödeyecek olan Sandal'ın, yeni görüşmeleri burada yapacağı öğrenildi.
 

 

Kaynak: Milliyet

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
FAKİR26.12.2016 16:12
BENİM 1.5 YILLIK MAAŞIM SİZ DÜŞÜNÜN HALİMİZİ
  • 2
  • 1
Şikayet Et
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA