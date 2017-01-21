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Müzik sektörü çöker!

Bir mobilya firmasının marka yüzü olarak reklam filmi çeken Demet Akalın Elite World Hotel’de düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. buluştu.

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Eşi Okan Kurt’un ikinci çocuk için ısrar ettiğini ifade eden şarkıcı “Çok zor bir hamilelik geçirmiştim. İkinci çocuğu yapmam. Demet Akalın ve Gülşen aynı anda hamile kalıyor müzik sektörü çöker resmen” diyerek de takıldı. Ayrıca Akalın, “Eğer Gülşen kendini hazır hissederse Sevgililer Günü’nde İstanbul’da konser vereceğiz” dedi. 

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