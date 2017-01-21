Eşi Okan Kurt’un ikinci çocuk için ısrar ettiğini ifade eden şarkıcı “Çok zor bir hamilelik geçirmiştim. İkinci çocuğu yapmam. Demet Akalın ve Gülşen aynı anda hamile kalıyor müzik sektörü çöker resmen” diyerek de takıldı. Ayrıca Akalın, “Eğer Gülşen kendini hazır hissederse Sevgililer Günü’nde İstanbul’da konser vereceğiz” dedi.