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Müzik sevgisi hayata baðladý

Yakalandýðý prostat kanserini uzun bir tedavi sürecinin ardýndan yenen Harun Kolçak, sahnelere döndü. Kolçak “Beni hayata baðlayan þey müzikti. Bir de babam” dedi.

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Pop müziðin usta yorumcusu Harun Kolçak, ‘Çeyrek Asýr’ albümüyle, hayranlarýnýn karþýsýna çýktý. Beyoðlu’ndaki Jolly Joker’de sahne alan Kolçak “Sahneyi çok özledim. Hastanede de bunu düþünüyordum. Yani gerçek anlamda yaþadýðýmý sanýrým ben sahnede idrak ediyorum.” dedi. 

DAHA ÇOK AKILLANDIM

Kolçak, prostat kanseri tedavisi gördüðü günlere  deðinerek “7 ay bir süreç geçti. Daha bir insan oldum, adam oldum. Daha akýllandým. Beni hayata baðlayan þey müzikti. Bir de babam” dedi. Kolçak, ‘Çeyrek Asýr’ýn ikinci albümünde Sezen Aksu’nun da yer almasýný istediðini söyledi. 

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