Müzik sevgisi hayata bağladı
Yakalandığı prostat kanserini uzun bir tedavi sürecinin ardından yenen Harun Kolçak, sahnelere döndü. Kolçak “Beni hayata bağlayan şey müzikti. Bir de babam” dedi.
- Magazin servisi
Pop müziğin usta yorumcusu Harun Kolçak, ‘Çeyrek Asır’ albümüyle, hayranlarının karşısına çıktı. Beyoğlu’ndaki Jolly Joker’de sahne alan Kolçak “Sahneyi çok özledim. Hastanede de bunu düşünüyordum. Yani gerçek anlamda yaşadığımı sanırım ben sahnede idrak ediyorum.” dedi.
DAHA ÇOK AKILLANDIM
Kolçak, prostat kanseri tedavisi gördüğü günlere değinerek “7 ay bir süreç geçti. Daha bir insan oldum, adam oldum. Daha akıllandım. Beni hayata bağlayan şey müzikti. Bir de babam” dedi. Kolçak, ‘Çeyrek Asır’ın ikinci albümünde Sezen Aksu’nun da yer almasını istediğini söyledi.
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