Müzik sevgisi hayata baðladý
Yakalandýðý prostat kanserini uzun bir tedavi sürecinin ardýndan yenen Harun Kolçak, sahnelere döndü. Kolçak “Beni hayata baðlayan þey müzikti. Bir de babam” dedi.
- Magazin servisi
Pop müziðin usta yorumcusu Harun Kolçak, ‘Çeyrek Asýr’ albümüyle, hayranlarýnýn karþýsýna çýktý. Beyoðlu’ndaki Jolly Joker’de sahne alan Kolçak “Sahneyi çok özledim. Hastanede de bunu düþünüyordum. Yani gerçek anlamda yaþadýðýmý sanýrým ben sahnede idrak ediyorum.” dedi.
DAHA ÇOK AKILLANDIM
Kolçak, prostat kanseri tedavisi gördüðü günlere deðinerek “7 ay bir süreç geçti. Daha bir insan oldum, adam oldum. Daha akýllandým. Beni hayata baðlayan þey müzikti. Bir de babam” dedi. Kolçak, ‘Çeyrek Asýr’ýn ikinci albümünde Sezen Aksu’nun da yer almasýný istediðini söyledi.
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