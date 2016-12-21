Pop müziğin usta yorumcusu Harun Kolçak, ‘Çeyrek Asır’ albümüyle, hayranlarının karşısına çıktı. Beyoğlu’ndaki Jolly Joker’de sahne alan Kolçak “Sahneyi çok özledim. Hastanede de bunu düşünüyordum. Yani gerçek anlamda yaşadığımı sanırım ben sahnede idrak ediyorum.” dedi.

DAHA ÇOK AKILLANDIM

Kolçak, prostat kanseri tedavisi gördüğü günlere değinerek “7 ay bir süreç geçti. Daha bir insan oldum, adam oldum. Daha akıllandım. Beni hayata bağlayan şey müzikti. Bir de babam” dedi. Kolçak, ‘Çeyrek Asır’ın ikinci albümünde Sezen Aksu’nun da yer almasını istediğini söyledi.