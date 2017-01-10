Nebahat Çehre hackerların kurbanı oldu
Hacker'lar bu kez Nebahat Çehre'yi hedef aldı. Instagram hesabını ele geçiren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ünlü sanatçı adına paylaşımlar yaptı.
Ünlü sanatçı Nebahat Çehre de sosyal medyada hacker kurbanı olan ünlüler arasında girdi. Nebahat Çehre'nin Instagram hesabı hack'lendi. Çehre'nin hesabının hack'lendiğini menajeri Selçuk Kaya duyurdu. Hesabın adının sürekli değiştirilmesi dikkat çekerken, Çehre hukuki süreci başlattı. Hacker'lar Çehre'ye ait hesaptan fotoğraf paylaşımı da yapıyor.
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