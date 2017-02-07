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Necati Şaşmaz hakkında takipsizlik kararı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde 'Kurtlar Vadisi Darbe' ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkındaki soruşturmada, Pana Film ortakları Şaşmaz ve Canpolat hakkında takipsizlik kararı verildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde, "Kurtlar Vadisi Darbe" ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkında Türk Patent Enstitüsünün (TPE) başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Pana Film ortakları oyuncu Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat hakkında takipsizlik kararı verildi.

Pana filmin ortakları Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat'ın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılarının tespit edilmediğini belirten savcılık, şüphelilerin terör örgütü üyesi olmadıklarının anlaşıldığını belirterek, takipsizlik kararı verdi.

Kararda, senaryoda anlatılan olayların 15 Temmuz darbe girişimiyle paralellik arz etmediği, kahramanların paralel devlet yapılanması ile mücadele ettiği de belirtildi.

Pana Film adına Ali Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta TPE'ye başvurarak "Kurtlar Vadisi Darbe" ibaresini markalaştırmak talebinde bulunmuştu. Başvuru incelendiği sırada FETÖ'nün 15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunması üzerine başvuruyu reddeden TPE, savcılığa bir dilekçe göndermişti.

Dilekçede, ''Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma girişiminde bulunulmuştur. 'Kurtlar Vadisi Darbe' ibareli marka başvurusu anılan darbe teşebbüsünden önce gerçekleşmiş olduğundan konunun suç oluşturabileceği şüphesi ile bildirilmesi uygun görülmüştür." denilmişti.

Başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat'ın ifadeleri alınmıştı.

 

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