Nefes alan hafif saçları ile Hande Erçel’in dans şovu herkesi büyüledi!

L’Oréal Paris Elseve’in yeni 3 Mucizevi Kil Ağırlaştırmayan Bakım Ailesi, yer çekimine meydan okuyan muhteşem bir partiye ev sahipliği yaptı. Rüya gibi bir ortamda Hande Erçel’in nefes alan hafif saçların dansını sergilediği parti, ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’de ilk kez canlı saç dansı performansıyla partiye damgasını vuran Hande Erçel, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Elseve ile birlikte böylesine etkileyici bir atmosferde yer aldığım için çok mutluyum. Saç dansı bugüne kadar Türkiye’de canlı olarak gerçekleştirilmemiş bir konseptti. Bu yüzden bir süredir koreografi için özel ders alıyordum. Böylesine güzel bir partide canlı olarak saç dansı yapmak benim için farklı bir deneyim oldu. Hafif ve uçuşan saçlarımın etkisini ve gücünü dans ederken de hissettim. Elseve 3 Mucizevi Kil Ağırlaştırmayan Bakım Şampuanı ve bakım ailesi sayesinde saçlarım da benimle birlikte özgürce dans etti. Ben dans ederken çok keyif aldım. Umarım izleyen herkes benimle aynı fikirdedir.”