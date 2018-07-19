Nejat İşler kimdir kaç yaşında son dakika Nejat İşler neden saldırıya uğradı merak ediliyor. Oyuncu Nejat İşler hayatı ayrıntılı bir şekilde araştırılıyor. Edinilen son bilgiye göre Ünlü oyuncu Nejat İşler fotoğraf çektirmek isteyen kadın hayranını reddedince hayranının kocası tarafından darp edildi. Bodrum’da yaşayan Nejat İşler, tatsız bir kavgaya karıştı. 46 yaşındaki oyuncunun dişinin kırılmasına ve bayılmasına neden olan olay için 2 farklı iddia ortaya atıldı. Nejat İşler, 28 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. Feshane işçilerinden birinin torunu olan İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi.

Nejat İşler saldırıya uğradı

Bodrum’da yaşayan Nejat İşler, tatsız bir kavgaya karıştı. 46 yaşındaki oyuncunun dişinin kırılmasına ve bayılmasına neden olan olay için 2 farklı iddia ortaya atıldı.

Nejat İşler ortağı olduğu mekanda yüksek sesle tartışan çifti uyarınca olanlar oldu.

İkilinin yanına giderek, “İnsanlar rahatsız oluyor. Sesinizi yükseltmezseniz sevinirim” ricasında bulunan İşler, sert bir tepkiyle karşılaştı.

Aktör, müşterisinden “Sen ne karışıyorsun? Seni ilgilendirmez” yanıtını alınca, sinirlendi.

Oyuncu, gerilimin iyice artması üzerine, “O zaman mekandan gidin” dedi.

Sinirlerine hakim olamayan erkek müşteri, ayağa kalkarak, İşler’i darp etti.

Dişi kırılan ve bayılınca özel bir hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi gören İşler'in karıştığı kavgayla ilgili başka bir iddia daha ortaya atıldı.

Buna göre; İşler’in yanına gelen bayan bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği ve hayranının kocası tarafından saldırıya uğradığı önü sürüldü.

Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar hakkında tutanak tutuldu.

NEJAT İŞLER KİMDİR?

Nejat İşler, 28 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. Feshane işçilerinden birinin torunu olan İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kısa zamanda popüler olan Nejat İşler derslerini de boşluyordu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı.Nejat'ın işleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa'dan t-shirt alıp Teşvikiye'de bu t-shirtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise t-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattı.

İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti.

On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Taksim'de dolaştığı (27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü) birgün, bir tiyatro sahnesinde bedava gösterimde olan “Danton'un Ölümü” adlı eseri seyretti. “Ben niye bu işi yapmıyorum?” diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. İstanbul'a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.

1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte “Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu”nu kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikâyeler yazmaya başladı. “Belki hiç okumayan biri de yazabilir bunları, benim yazı yazmamın nedeni yazmak değil, sadece oynayalım diye yazıyorum.” dediği, “Tuhaf Şehir Hikayeleri”, “Biz Zavallı Erkekler” ve “Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim” adlı üç kitap yazdı.

41.Antalya Altın Portakal Ödülleri için Erkek Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. Her fırsatta amacının başrol oynayıp şöhret olmak olmadığını belirten İşler, tek arzusunun yaptığı işi elinden geldiğinin en iyisi olarak yapmak olduğunu, tiyatro yaparken ölmek istediğini dile getirdi.

1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı.Asıl popülerliğini ise Gülbeyaz ve Aliye adlı dizilerde yakalamıştır. 1999'da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası'nda rol aldı. Mustafa Hakkında Her şey ve Anlat İstanbul filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti.

2006 yılında “Çalıntı Gözler”, “Yaşamın Kıyısında” ve “İki Süper Film Birden”, 2007 yılında ise “Barda” ve “Yumurta” gibi filmlerde rol aldı. 2007 yılının en popüler dizilerinden biri olan “Bıçak Sırtı” adlı televizyon dizisinde rol almıştır. 2009 sonbahar yayın döneminde başlayan Kapalıçarşı isimli dizide oynadı.2011 yılında “Kaybedenler Kulübü” adlı filmde başrol oynamış ve yine 2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadığı bütün rollerden farklı olarak sıradışı bir seri katil olan Ercüment Çözer rolünü canlandırmakta ve bu rolü Behzat Ç. izleyicileri tarafından büyük beğeniyle karşılanmaktadır. Duman grubunun “Ah” parçasını coverlamıştır. Bunun yanında Suzan Kardeş'in Haluk Bilginer, Olgun Şimşek, Cem Yılmaz, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Suzan Kardeş & Makyaj Odası Şarkıları adlı albümünde yer almış ve Hancı adlı şarkıyı seslendirmiştir. Başrol olarak Kanal D'de yayınlanan Keşanlı Ali Destanı dizisinde başrolde Keşanlı Ali'yi canlandırmıştır. İşler son olarak da Kanal D'de İntikam adlı dizide Rüzgar rolünü canlandırmaktaydı.