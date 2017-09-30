Nevin Şimşek kimdir nereli, kaç yaşında?
Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Nevin arasında sular durulmuyor! Sık sık hızlı aşk trafiğiyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil geçen ay Nişantaşı'nda otel çıkışı genç bir kadınla görüntülenmiş, daha sonra ünlü şovmenin yanındaki sarışın kadının şarkıcı Nevin olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlüler dünyasının en çok konuşulan ismi Mehmet Ali Erbil'in Sevgilisi Nevin Şimşek canlı yayında ağlayarak Erbil'e özel açıklamalarda bulundu. Kanal D’de canlı olarak yayınlanan 'Magazin D' programına katılan Nevin Şimşek, hamilelik sürecini ve son günlerde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Peki Nevin Şimşek kimdir kaç yaşında nereli? Mehmet Ali Erbil'den hamile kalan Nevin Şimşek kürtaj mı oldu?
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Nevin Şimşek kimdir kaç yaşında nereli? sorusunun yanıtı haberimizde. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den hamile kalıp çocuğunu aldırdığı konuşulan şarkıcı Nevin Şimşek merak konusu oldu. Kendisinden 34 yaş büyük Mehmet Ali Erbil'le yaklaşık üç ay aşk yaşadığını iddia eden 27 yaşındaki şarkıcı Nevin Şimşek, magazin gündemine bomba gibi düşen "hamilelik" haberlerinin ardından çok konuşulacak açıklamalarına yenilerini ekledi.
ŞARKICI NEVİN ŞİMŞEK KİMDİR?
Kiralık Aşk dizisinde yaptığı şarkıyla çıkış yakalayan Nevin Şimşek magazin gündemine Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olarak düştü. Herkesin konuştuğu isim olan Nevin, henüz 23 yaşında. İstanbul doğumlu olan genç şarkıcı Çarkıfelek yarışmasına katılmıştı. İnstagram'dan sık sık fotoğraflar paylaşan Nevin Şimşek herkesin ilgi odağı durumunda.
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