Nevin Şimşek kimdir nereli, kaç yaşında?

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Nevin Şimşek kimdir kaç yaşında nereli? sorusunun yanıtı haberimizde. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den hamile kalıp çocuğunu aldırdığı konuşulan şarkıcı Nevin Şimşek merak konusu oldu. Kendisinden 34 yaş büyük Mehmet Ali Erbil'le yaklaşık üç ay aşk yaşadığını iddia eden 27 yaşındaki şarkıcı Nevin Şimşek, magazin gündemine bomba gibi düşen "hamilelik" haberlerinin ardından çok konuşulacak açıklamalarına yenilerini ekledi.



ŞARKICI NEVİN ŞİMŞEK KİMDİR?



Kiralık Aşk dizisinde yaptığı şarkıyla çıkış yakalayan Nevin Şimşek magazin gündemine Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olarak düştü. Herkesin konuştuğu isim olan Nevin, henüz 23 yaşında. İstanbul doğumlu olan genç şarkıcı Çarkıfelek yarışmasına katılmıştı. İnstagram'dan sık sık fotoğraflar paylaşan Nevin Şimşek herkesin ilgi odağı durumunda.