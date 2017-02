New York Tarkan'ı bekliyor

Tarkan'ın 2-3 Mart tarihlerinde New York’ta, 5 Mart’ta ise Los Angeles’ta gerçekleştireceği konserler için şimdiden hazırlıklar başladı. New York şehrinin her yanında dolaşan taksiler Tarkan görseli ile donatıldı. Megastar, New York ve Los Angeles’ta gerçekleşecek konserlerinde dünya çapında ses getiren ve milyonlar tarafından sevilen şarkılarını seslendirecek.

POP ALBÜMÜ YOLDA

Tarkan’ın, 2-3 Mart tarihlerinde New York’ta Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart’ta ise Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, The Novo’da gerçekleşecek olan konserlerin VIP biletleri şimdiden tükendi. Konserin biletleri en düşüğü 80, en yükseği 250 dolardan satışa çıkarıldı. Tarkan 2017 yılının ilk konserini ise 18 Şubat’ta Volkswagen Arena’da “eğitimde fırsat eşitliği” için verecek. Konserden elde edilecek gelirle Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde sanat merkezi oluşturulacak. Öte yandan Ulus’taki stüdyosunda yeni albümü için çalışan Tarkan “Geliyor geliyor pop geliyor” dedi.