Nihat Doğan: Benzerliğe ben de çok şaşırdım
Şarkıcı Nihat Doğan'dan Ortodoks papaza olan benzerliği hakkında ilk yorum geldi.
Ankara'da sergi açılışı sırasında FETÖ'cü terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi, düzenlenen törenle ülkesine gönderildi. Tören sırasında görev yapan Ortodoks papaz ise Nihat Doğan'a benzetilince sosyal medya çalkalandı.
Konuyla ilgili 'Söylemezsem Olmaz' programında değerlendirmelerde bulunan Nihat Doğan, "Benzerliğe ben de çok şaşırdım. Bu kadar olay olacağını da tahmin etmiyordum. Memleketimizi seviyoruz abi... Eğer bu arkadaşımız buradaysa mutlaka yanına gideceğim" dedi.
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