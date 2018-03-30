Nihat Doğan kimdir nereli kaç yaşında Nihat Doğan nereli Seda Akgül için neler söyledi

Nihat Doğan kimdir nereli kaç yaşında Nihat Doğan nereli soruların yanıtları magazin gündeminde araştırılan konular arasında. Televizyon programlarında ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen Nihat Doğan bu sefer Seda Akgül ile ilgili yaptığı yorumla gündemde çok konuşulacağı benziyor. Survivor 2018'den ayrıldıktan sonra fazlaca ortalarda görünmeyen Nihat Doğan, katıldığı bir programda sarf ettiği laflarla sunucuların bile tepkisini çekti. Program sunucularının 'Bu olmadı' diyerek müdahale ettiği Nihat Doğan sosyal medyada da büyük tepki topladı. İşte Nihat Doğan hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler...



NİHAT DOĞAN KİMDİR?



13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur.



Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.



11 yaşında iken babasını kaybeden Nihat Doğan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Nihat Doğan Muş‘un ünlü Batıkan aşireti’ndendir.



2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti ve Galatasaray SK eski yöneticilerinden Adnan Öztürk'ün kendisi hakkındaki ihraç talebi Yönetim Kurulunca oy birliğiyle olumlu bulundu. Böylece 2015 yılının Mart ayında yapılacak olan Mali Genel Kurulda ihraç istemiyle oylama yapılmasının yolu açılmış oldu.



Ayrıca Nihat Doğan, kendini muhafazakâr demokrat olarak tanımlamaktadır.



Stüdyo albümleri



1995: Kırdın Kalbimi

1996: Ayrılık Acı Birşey

1998: Anlamıyorlar

2000: Dayan Yüreğim

2001: Züleyha

2002: Zor Gelir

2004: Seve Seve

2005: Bitanesinden Bitanesine

2007: Allah belanı versin

2009: 1071



Filmleri



2001: Sultan

2013: Harem (konuk oyuncu)