Nil Anka kimdir kaç yaşında Nil Anka nereli sorusu iddialı Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Nil Anka hakkında merak edilen tüm detayları bu haberimizde derledik. 2. sezon Show TV Bu Tarz Benim yarışmacı olarak katılan Nil Anka, 19 Kasım 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Türkiye'nin birçok şehri ve Almanya, Dubai, Amerika'da geçti. 1.74 cm. Boyunda ve 56 kilo olan Nil Anka, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi mezunudur. Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ın, hayran kalıp özel davetlisi olarak Amerika'ya davet ettiği Türk kızı Nil Anka hayat hikayesi ile ilgili detaylar burada..

NİL ANKA KİMDİR?



1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nil Anka, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Nil Anka 2013 yılında Aşk Zırhı isimli single'ını piyasaya sürmüş ancak istediği şöhreti yakalayamayınca, soluğu Bu Tarz Benim yarışmasında aldı. 1.74 boyunda olan Anka'nın cesur sahne şovları ve iddialı Instagram paylaşımlarından etkilenen Dan Bilzerian, Anka’yı özel davetlisi olarak Amerika’ya davet etmiş.