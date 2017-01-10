Nilüfer müzik hayatına veda ediyor
Ünlü şarkıcı Nilüfer 50. Sanat yılında müziğe veda edeceğini açıkladı.
45 yıldır sahnede olan Nilüfer 50. Sanat yılında müziğe veda etmek istediğini söyledi.
Haftasonu katıldığı bi programda açıklama yapan 61. yaşındaki Nilüfer, "45 yıldır sahnedeyim. 5 yıl sonra yani 50. Sanat yılımda müziğe veda etmek istiyorum. Böyle bir karar aldım." açıklamasını yaptı. (Milliyet)
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