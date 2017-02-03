Nusret'ten Leonardo DiCaprio paylaşımı
Tuzlama hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Di Caprio'ya yemek servis yaptı.
Nusret Gökçe, Nusr-et Dubai'ye gelen Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio'ya yemek servisi yaptı. Tuzlama hareketiyle dünya çapında bir üne kavuşan Gökçe, bu anları #saltbae etiketiyle Instagram sayfasından paylaştı.
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