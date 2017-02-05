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"O yediğin kurbağaydı biliyorsun değil mi!"

Demet Akalın, Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında kurbağa macerasını anlattı.

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Demet Akalın, otellerde kurulan açık büfeleri çok sevdiğini söyledi. Ancak başından çok ilginç bir olay geçtiği için artık ne yiyip içtiğine çok dikkat ettiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında o olayı anlattı:
 
'NAR GİBİ KIZARMIŞTI'
"Bir arkadaşımla yurt dışı tatiline çıkmıştık. Büfede nar gibi kızarmış tavuk butlarını görünce bir tabak doldurup afiyetle yedim. Ancak arkadaşım 'Biraz önce yediklerinin kurbağa bacağı olduğunu biliyorsun değil mi?' diye sordu. Öyle tiksindim ki, saatlerce öğürüp kustum."

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