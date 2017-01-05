Obeziteye savaş açtı

Türk Böbrek Vakfının (TBV) çocuklarda obezitenin önlenmesi için başlattığı proje kapsamında hazırlanan ‘Çocuklar ve Egzersiz’ çalışmasına, oyuncu Wilma Elles ile sporcu Hasan Yalnızoğlu destek verdi. Türkiye’de 3 milyonun üzerinde obez vatandaşın bulunması ve bunların 1,8 milyonunu 18 yaş altındaki çocukların oluşturması gerçeğinden yola çıkan vakıf, özellikle çocuklarda obezitenin azaltılması ve önlenmesi için harekete geçti. Hasan Yalnızoğlu’nun Şişli’deki spor stüdyosunda kamera karşısına geçen TBV Başkanı Timur Erk, Wilma Elles ve öğrenciler, temel egzersiz hareketlerini içeren videolar çekti.

GÜNDE YARIM SAAT SPOR

Kampanyaya destek veren Wilma Elles, sporun kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirterek, ikizlerinin de olabildiğince hazır gıdalardan uzak ve doğal beslenmeleri için elinden geleni yaptığını anlattı. Çocukların hastalıklardan korunması için anne, babalara çok iş düştüğünü vurgulayan Elles, çocuklara, “İleride sağlıklı, mutlu ve başarılı olmak istiyorlarsa, mutlaka yediklerine ve günde en az yarım saat spor yapmaya dikkat etmelerini” önerdi. nMAGAZİN SERVİSİ