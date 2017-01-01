Öfkeliyiz ve korkmuyoruz

Yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübünde meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti. 2017’ye barış dilekleriyle giren ünlü isimler de bu terör saldırısına sert tepki gösterdi ve hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu saldırıyı kınadı.

MURAT DALKILIÇ: Uyuyamıyorum sinirden, “Oh olsun” diyenler, vah vah vah ki ne vah!

BERKAY ŞAHİN: Olanlar inanılır gibi değil… Şaşkınlık, çaresizlik, umutsuzluk, acı… Hepsi karışmış bir şekilde yılın ilk gününe uyandık! Hatırlıyorum yeni yılın ilk günü yeni yılın ilk bebeği haberi, büyük ikramiye şuraya çıktı falan filan yani hep güzel haberler olurdu! Şimdi ülkemize dadanmış bu kahpeler suçsuz, günahsız insanlara savunmasız insanlara dil, din, ırk, yaş, kadın, erkek farketmeksiniz arkadan saldırıyorlar! Canlara kıyıyorlar! Onca eve ateş düşürüyorlar! Vah ki ne vah yazık ki ne yazık…

MERYEM UZERLİ: İstanbul

MURAT BOZ: Daha “Mutlu Yıllar” diyeli birkaç saat olmuşken gecemizi karartan karanlık zihnin Allah belasını versin. #terörelanetolsun

ŞENAY AKAY: Acı

ECE ERKEN: 2017’ ye böyle uyanmak.Lanet olsun ya yeter. Diyecek söz kalmadı! Allah büyük! Hem burada hem de ahirette gün yüzü görmeyin İnşallah #reina

OĞUZHAN KOÇ:“2016’yı bitirince bitmiyor demek ki bu bela..Lanetlemekten de bıktık..Bir çözüm istiyoruz artık..!”

ÇAĞLA ŞIKEL: Allah’ım nasıl olur?

SEDA SAYAN: Her defasında yeter diyoruz ama yetmiyor.Terörün Allah belasını versin!

YILDIZ TİLBE: Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun

KENAN SOFUOĞLU: Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söylenecek bir şeyin kalmadığı bir an ülkemizin başı sağ olsun.

İBRAHİM BÜYÜKAK: Hepimizin başı sağolsun

ACUN ILICALI: Masum insanlara yapılan terör saldırısını nefretle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.