Öfkeliyiz ve korkmuyoruz
İstanbul’da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına sosyal medyadan tepki yağdı. Tek yürek olan ünlü isimler “Acımız bizi daha da güçlendirecek, hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz. Birlikte sağlam duralım” dedi. dedi.
Yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübünde meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti. 2017’ye barış dilekleriyle giren ünlü isimler de bu terör saldırısına sert tepki gösterdi ve hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu saldırıyı kınadı.
MURAT DALKILIÇ: Uyuyamıyorum sinirden, “Oh olsun” diyenler, vah vah vah ki ne vah!
BERKAY ŞAHİN: Olanlar inanılır gibi değil… Şaşkınlık, çaresizlik, umutsuzluk, acı… Hepsi karışmış bir şekilde yılın ilk gününe uyandık! Hatırlıyorum yeni yılın ilk günü yeni yılın ilk bebeği haberi, büyük ikramiye şuraya çıktı falan filan yani hep güzel haberler olurdu! Şimdi ülkemize dadanmış bu kahpeler suçsuz, günahsız insanlara savunmasız insanlara dil, din, ırk, yaş, kadın, erkek farketmeksiniz arkadan saldırıyorlar! Canlara kıyıyorlar! Onca eve ateş düşürüyorlar! Vah ki ne vah yazık ki ne yazık…
MERYEM UZERLİ: İstanbul
MURAT BOZ: Daha “Mutlu Yıllar” diyeli birkaç saat olmuşken gecemizi karartan karanlık zihnin Allah belasını versin. #terörelanetolsun
ŞENAY AKAY: Acı
ECE ERKEN: 2017’ ye böyle uyanmak.Lanet olsun ya yeter. Diyecek söz kalmadı! Allah büyük! Hem burada hem de ahirette gün yüzü görmeyin İnşallah #reina
OĞUZHAN KOÇ:“2016’yı bitirince bitmiyor demek ki bu bela..Lanetlemekten de bıktık..Bir çözüm istiyoruz artık..!”
ÇAĞLA ŞIKEL: Allah’ım nasıl olur?
SEDA SAYAN: Her defasında yeter diyoruz ama yetmiyor.Terörün Allah belasını versin!
YILDIZ TİLBE: Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun
KENAN SOFUOĞLU: Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söylenecek bir şeyin kalmadığı bir an ülkemizin başı sağ olsun.
İBRAHİM BÜYÜKAK: Hepimizin başı sağolsun
ACUN ILICALI: Masum insanlara yapılan terör saldırısını nefretle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
MUSTAFA CECELİ: Gözümü böyle bir haberle açacağımı ve terör belasının bu kadar da şerefsiz olacağını aklımın ucundan geçirmedim.
ESRA EROL: En büyük korkum son dakika haberleri #Reina silahlı saldırıda çok sayıda yaralı varmış. Off”
HADİSE: “Yeni yıla dair tüm iyi dileklerimi yok ettiniz. Tek dileğim yok olmanız! Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa ve bu acıyı en derinden yaşayan yakınlarına sabır diliyorum!”
İBRAHİM TATLISES: Acının karşısında birlik olalım, omuz omuza, dimdik duralım… Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm ulusumuza sabır diliyorum. Başımız sağolsun!
AJDA PEKKAN: “Lanet olsun ..Olenlere rahmet yaralilara acil şifa dilemekten baska elimizden birsey gelmiyor..Guzel vatanimi Allah korusun.
LINDSAY LOHAN: “Tam şu anda hepimiz Türkiye için dua edebilir miyiz ve mülteciler ve acı çeken tüm uluslar için yan yana durabilir miyiz”
NURGÜL YEŞİLÇAY: Hepimiz, sevdiklerimize sıkı sıkı sarılalım, söyleyemediğimiz sevgi sözcüklerini söyleyelim, savaşın ortasında,yarınımız belli değil.
OKTAY KAYNARCA: Unutmayın Allah’ın adaleti bu dünyada yaşattıklarınızı size bu dünyada yaşatmak üzeredir. Canımızı yakıyorsunuz, birlik oldunuz dünyanın bütün şerefsizleri birlik oldunuz canımızı yakıyorsunuz ama acılarımız bizi daha da bir arada tutacak ve acımız bizi daha da güçlendirecek. Hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz.. Milletimizin başı sağolsun.
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