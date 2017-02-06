Erken Erken: Oğlumun soyadı Erken olacak!

Eski eşinin 4 bin TL olan nafakasını ödemediğini ve oğlunun tüm masraflarını kendisinin üstlendiğini söyleyen ünlü sunucu, ilerleyen günlerde Eymen’in soyadının Erken olması için mahkemeye başvuracağını söyledi. Ünlü isim, bu kararı ortak aldıklarını açıkladı.