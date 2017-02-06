Erken Erken: Oğlumun soyadı Erken olacak!
Erken, eski eşi Serkan Uçar’la evliliğinden olan oğlu Eymen’in soyadını Erken yapmak için kolları sıvadı.
Eski eşinin 4 bin TL olan nafakasını ödemediğini ve oğlunun tüm masraflarını kendisinin üstlendiğini söyleyen ünlü sunucu, ilerleyen günlerde Eymen’in soyadının Erken olması için mahkemeye başvuracağını söyledi. Ünlü isim, bu kararı ortak aldıklarını açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.