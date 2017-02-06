Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Erken Erken: Oğlumun soyadı Erken olacak!

Erken, eski eşi Serkan Uçar’la evliliğinden olan oğlu Eymen’in soyadını Erken yapmak için kolları sıvadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski eşinin 4 bin TL olan nafakasını ödemediğini ve oğlunun tüm masraflarını kendisinin üstlendiğini söyleyen ünlü sunucu, ilerleyen günlerde Eymen’in soyadının Erken olması için mahkemeye başvuracağını söyledi. Ünlü isim, bu kararı ortak aldıklarını açıkladı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Putin katil' diyen gazeteciye Trump'tan ilginç çıkış: ABD masum mu?

'Putin katil' diyen gazeteciye Trump'tan ilginç çıkış: ABD masum mu?

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Buzla kaplı göle daldılar

Buzla kaplı göle daldılar

Niğde'de esrarengiz köpük

Niğde'de esrarengiz köpük

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA