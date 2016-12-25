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Oğullarıyla kermeste

Yeni albüm hazırlığında olan İzzet Yıldızhan, önceki gün çocukların eğitim gördüğü Bahçeşehir Koleji’ni ziyaret ederek, ‘Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın kermesini katıldı.

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8 çocuk babası olan ve 5 oğlununda aynı eğitim gördüğü okulda öğrencilerin yanı sıra velilerinde büyük ilgisini toplayan İzzet Yıldızhan, fotoğraf çekilmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşınca adım atmakta dahi zorlandı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İzzet Yıldızhan, ‘’5 oğlumda bu okulda okuyor. Mustafa, Ali Yüşa, Veysel Efe, Zelal ve Ekrem Arin. Diğerleri de büyüdüğünde abileri gibi bu okulda okuyacaklar hayırlısıyla’’ dedi. 

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