Oğuzhan Tükenmez kimdir öldü mü Oğuzhan Tükenmez kaç yaşında hangi dizide oynadı

Oğuzhan Tükenmez kimdir öldü mü Oğuzhan Tükenmez kaç yaşında nereli hangi dizide oynadı soruların yanıtları merak konusu oldu. Genç oyuncu Oğuzhan Tükenmez, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Çok sayıda reklam filminde oynayan Oğuzhan Tükenmez, bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinin kadrosunda yer almıştı. Oğuzhan Tükenmez, 1996 yılında dünyaya geldi. Lise son sınıftayken modellik ve oyunculuk yapmaya başladı. Star TV’de yayınlanan , başrollerini Elçin Sangu ve Baruş Arduç’un rol aldığı "Kiralık Aşk" dizisinde "Ozan" karakterini canlandırdı. Oğuzhan Tükenmez, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kiralık Aşk dizisindeki ekip arkadaşı Onur Büyüktopçu Twitter hesabından "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı. 21 yaşındaki genç oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Akay, 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez’in, motor kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Akay, “Kiralık Aşk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tanımıştık. Ayrıca çok sayıda reklam filmlerinden de tanıdığımız 21 yaşındaki oyuncu arkadaşımız Oğuzhan Tükenmez, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şişli’de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerin motorunu alıyor tur atmak için ve Şişli Postanesi’nin önünde bir araba, genç oyuncunun kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor.” dedi. İşte Oğuzhan Tükenmez ile ilgili merak edilenler..



Genç oyuncunun sette ünlü oyuncular Barış Arduç ve Onur Büyüktopçu ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Lise dördüncü sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan Türkiye'nin önemli şirketlerinin tanıtım filmlerinde de rol alan genç oyuncu, düzgün fiziği kadar yeteneğiyle de otoritelerden tam puan almayı başarmıştı. Hedefinin beyaz perdede önemli projelerde yer almaktı. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.



KİRALIK AŞK OZAN HAYATINI KAYBETTİ



Kiralık Aşk dizisinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez’in, trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.



21 yaşındaki genç oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.



Acı haberi oyuncu Onur Büyüktopçu Twitter hesabından duyurdu. Büyüktopçu, "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun." mesajını paylaştı.







ONUR AKAY’DAN AÇIKLAMA



Bu kahreden olayı Sanatçı Onur Akay ve aynı dizide rol aldığı Onur Büyüktopçu duyurdu.



Akay, konuya ilişkin, “Kiralık Aşk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tanımıştık. Ayrıca çok sayıda reklam filmlerinden de tanıdığımız 21 yaşındaki oyuncu arkadaşımız Oğuzhan Tükenmez, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şişli’de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerinin motorunu alıyor tur atmak için ve Şişli Postanesi’nin önünde bir araba, genç oyuncunun kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor" açıklamasını yaptı.



ONUR BÜYÜKTOPÇU’DA DUYURDU



Büyüktopçu ise Twitter hesabından "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.









OĞUZHAN TÜKENMEZ KİMDİR?



Star TV'deki "Kiralık Aşk" dizisinde "Ozan" karakterini canlandıran Oğuzhan Tükenmez 21 yaşındaydı. Lise son sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapıyordu. İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.