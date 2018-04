Okan Can Yantır kimdir Sıla Gençoğlu ile aşk mı yaşıyor Okan Can Yantır nereli kaç yaşında

Okan Can Yantır kimdir kaç yaşında nereli sorusu Sıla Gençoğlu ile Okan Can Yantır birlikteliği ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Sıla Gençoğlu ile Okan Can Yantır aşk mı yaşıyor? Sıla, Ahmet Kural’la ilişkisi noktalandıktan birkaç hafta sonra adının aşk dedikodularına karıştığı Okan Can Yantır’la görüntülendi. Önceki gün Asmalımescit’te objektiflere takılan ikili mekandan birlikte ayrıldı. Ahmet Kural ile Sıla’nın aşkı sekiz ay kadar sürmüş, ikili evlilik haberi beklenirken geçen ocak ayında ayrıldıklarını açıklamıştı. Sıla'nın adı bu gelişmeden birkaç hafta sonra Okan Can Yantır ile anılmaya başlamıştı. Sıla Gençoğlu ve Can Yantır, önceki gün Asmalımescit’te objektiflere yansıdı. İkili mekandan ayrı ayrı çıktı. Okan Can Yantır’dan birkaç dakika sonra buluştukları restorandan çıkan Sıla, flaşlar patlayınca bir an duraksadı. Ardından “İyi akşamlar” deyip koşar adım Yantır’ın bulunduğu otomobile yöneldi. İkilinin içinde olduğu otomobil Kalamış’ta bir siteye girdi. Sıla Ahmet Kural'la birlikteliğinin ardından ayrılırken; Okan Can Yantır ise Çukur'un Sena'sıyla bir süre birlikte olduktan sonra ilişkilerini noktalamıştı. İşte Okan Can Yantır kimdiri hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...







OKAN CAN YANTIR KİMDİR?



Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır.



Üniversitede okuduğu dönemden bu yana dergi sektöründe çalışan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını atmıştır. Dergi sektöründe görev almaya başladığı günden bu güne kadar stajyerlikten editörlüğe kadar birçok görev yapan Yantır, bir süre boyunca Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmüştür.Arda Turan, Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı Possible'ı açmıştır ve günümüzde Possible'ın yöneticisi olarak Okan Can Yantır görev yapmaktadır.



SILA GENÇOĞLU KİMDİR?



1980 yılında Denizli dünyaya gelen Sıla Gençoğlu aslen Denizlilidir. 36 yaşında olan Sıla Gençoğlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. İlkokulu yıllarını Denizli'de geçiren Sıla lise eğitimini ananesinin yanında İzmir'de almıştır. Sahne çalışmalarına ilk olarak İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses eğitimi uzerine çalışmıştır.









Sıla’nın zaman içinde yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu gibi değerli sanatçıların albümlerinde yer alırken, ilk solo albümü olan “SILA” nın oluşumuna zemin hazırladı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve “Sıla” dizisinin şarkısı olan ortak besteleri “Sıla / Töre” sayesinde tanışmıştır. Sıla’nın hemen ardından ‘Yaban Gülü’ dizisinin jenerik müziğini yapmıştır.