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Oktay Kaynarca ticarete atılıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca, ticarete atılıyor...

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Oktay Kaynarca ticarete atılıyor! İzlenme rekorları kıran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Hızır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ticarete yöneliyor. Kaynarca, yönünü çoğu meslektaşı gibi yurtdışı yatırımlarına çevirdi...
 
Ticaret sektörüne atılmaya karar veren Oktay Kaynarca, oyunculuk dışında otelcilik işine girmek için kollarını sıvadı.
 
Berlin'de yaşayan bir Türk işadamıyla ortak olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, iş görüşmeleri için Almanya'ya gitti.(Emlakeki)

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