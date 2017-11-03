Ömer Pekin kimdir kaç yaşında nereli Ömer Pekin neden gözaltına alındı

Ömer Pekin kimdir Ömer Pekin neden gözaltına alındı soruların yanıtları haberimizde. İstanbul'da yakalanan Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde "entellektüel tiyatrocular imamı" olduğu belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda, örgütün Gürcistan ve entelektüel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 14 ilde birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından tutuksuz yargılanan, Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşına komedyen Atalay Demirci ile birlikte özel tiyatro gösterisi yapan Ömer Pekin'in de bulunduğu öğrenildi. İstanbul'da gözaltına alınan Ömer Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde 'entelektüel tiyatrocular imamı' olduğu ileri sürüldü. Firari olan 23 şüphelinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.