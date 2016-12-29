Ortak bilet aldilar

2017’nin ilk aylarında Alişan’la ilgili çok büyük bir sürprizin yaşanacağını söyleyen Şıkel “Belki de yılın ilk düğününe şahitlik ederiz” dedi.

2016 yılının pek iyi geçmediğini ancak 2017’den umutlu olduğunu ifade eden Alişan, mekan çıkışında Şıkel ile ortak bir milli piyango bileti satın aldı.