Oscar’ın yabancısı Türkiye’de

2017 Oscar Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film aday adayı olan film, Tahran’da yaşayan ve taşındıkları dairenin kiracısıyla ilişkili bir olay nedeniyle hayatları bir anda değişen genç bir çiftin hikayesi üzerinden insan ilişkilerinin karmaşıklığına odaklanıyor. 69. Cannes Film Festivali’nde iki ödül kazanan, başrollerini Shahab Hosseini ve Taraneh Alidoosti’nin paylaştığı film Tahran’ın çarpık gelişimini de gözler önüne seriyor.