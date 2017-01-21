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Oscar’ın yabancısı Türkiye’de

2012 yılında En İyi Yabancı Film dalında Oscar kazanan ‘Bir Ayrılık’ filminin İranlı yönetmeni Ashgar Farhadi’nin yeni filmi ‘Satıcı-The Salesman’, 27 Ocak’ta vizyona girecek.

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2017 Oscar Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film aday adayı olan film, Tahran’da yaşayan ve taşındıkları dairenin kiracısıyla ilişkili bir olay nedeniyle hayatları bir anda değişen genç bir çiftin hikayesi üzerinden insan ilişkilerinin karmaşıklığına odaklanıyor. 69. Cannes Film Festivali’nde iki ödül kazanan, başrollerini Shahab Hosseini ve Taraneh Alidoosti’nin paylaştığı film Tahran’ın çarpık gelişimini de gözler önüne seriyor. 

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