Özcan Deniz ısrarla Aslı Enver'i istedi

'Öteki Taraf' filminde Meryem Uzerli ve Aslı Enver ile birlikte çekimleri tamamlayan Özcan Deniz, sette Aslı Enver'in çok uyumlu olduğunu ve şikayet etmediğini görünce dizisinin yapımcısını aradı. Dizide de Aslı Enver ile çalışmak istediğini yapım şirketine ileten Özcan Deniz, karşı taraftan olumlu yanıt aldı.

ÇEKİMLER BAŞLADI

Senaryoyu gören Aslı Enver de rolü kabul etti. İlk olarak beyazperde izleyicisinin karşısına birlikte çıkacak olan ikili ardından dizi için yeniden sete girdi ve önceki gün çekimlere başladılar.

Özcan Deniz ve Aslı Enver, kafede gerçekleştirilen çekimlerde uyumları ve neşeli tavırları ile dikkati çektiler. İkili, çekim aralarında objektiflere gülümseyerek, poz vermeyi ihmal etmediler.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNİN KONUSU

Bursa'nın güçlü ve köklü bir ailesinin etrafında gelişen bir aşk hikayesini konu alan 'İstanbullu Gelin' dizisi, gerçek bir hayattan esinlenildi. Projenin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş oturuyor. Senaryousunu Ali Aydın, yapımcılığını ise O3 Medya'nın üstlendiği dizi yakında ekrana gelecek.

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