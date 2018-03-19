Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan kimdir kaç yaşında Feyza Aktan nereli kaç aylık hamile

Özcan Deniz’in Feyza Aktan kimdir kaç yaşında Feyza Aktan nereli hamile mi çocuk erkek mi kız mı soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Özcan Deniz, 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde nikah masasına oturdu. Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde villasında evlendi. Haziran’da düğün yapacak olan çift balayına ‘ Kuzey’ adını verecekleri oğulları ile çıkacak. Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan'ın da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmamıştı. Feyza Aktan'ın giydiği siyah elbisenin Aslı Enver'in başrolde olduğu İstanbullu Gelin dizisinde giydiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere, İstanbullu Gelin'in başrol oyuncularından Özcan Deniz dizide Aslı Enver ile evli. Çiftle ilgili çıkan haberler ardından magazin dünyasından uzak bir isim olan Feyza Aktan ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan kimdiri hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...



Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlendi. İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Özcan Deniz- Feyza Aktan çifti sade bir törenle evlendi. Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Haziran ayında düğün yapacakları öğrenilen çift balayına ‘ Kuzey’ adını verecekleri oğulları ile çıkacak.



Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 1 yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz'den erkek bebek bekleyen Feyza Aktan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmıyor. Özcan Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı.

Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Özcan Deniz evlenmeden 1 hafta önce ağabeyi Ercan Deniz’e şöyle söyledi: “Nikahın ‘Dünya Kadınlar Günü’nde olmasını istiyorum. Eşim ve tüm kadınlar başımın tacı.”



Özcan-Feyza Deniz 1.5 ay sonra dünyaya gelecek oğullarının ismini de ‘Kuzey’ olarak belirledi. Çift balayına çıkmayacak. Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran’daki finalinden sonra yine az sayıda kişinin katıldığı bir düğün yapacak. Çift balayına oğulları Kuzey ile birlikte gidecek.



Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan'ın da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmamıştı.



Feyza Aktan'ın giydiği siyah elbisenin Aslı Enver'in başrolde olduğu İstanbullu Gelin dizisinde giydiği ortaya çıktı.



Bilindiği üzere, İstanbullu Gelin'in başrol oyuncularından Özcan Deniz dizide Aslı Enver ile evli.



Feyza Aktan kimdir?



Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, İstanbul doğumlu ve 25 yaşındadır. 1 yıldır ünlü sanatçı Özcan Deniz'le beraber olan Aktan, instagramı aktif kullananlardan. Daha önce Özcan Deniz'in ailesiyle de tanıştırdığı sevgili ile 10 Kasım'da evleneceği söylendi. Ancak grip ve kulak kristallerinin bu gripten olumsuz etkilenmesi nedeniyle uçağa binememesi sonucunda düğünün ertelenme ihtimali de söylentiler arasındaydı. Evlilikleri oldukça ertelenen çift 8 Mart günü sade bir törenle dünya evine girdi.







ÖZCAN DENİZ KİMDİR?



Özcan Deniz kimdir, Şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu.



Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara‘da Elmadağ ğmuştur. Annesinin adı Kadriye, Babasının adı Sadık Deniz’dir. Anne ve babası asıl memleketleri Ağrı‘dan yeni evlilerken Ankara‘ya göç etmişlerdir. Özcan Deniz, beş yaşına kadar Ankara’da yaşadıktan sonra 1977 yılında ailesinin Aydın‘a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın’da geçmiştir. 4 kardeşi vardır.



Okula Aydın’da başladı, ilkokulu Aydın Halide Hatun ilkokulunda okudu ve eğitimine son verene kadar burada devam etti. Okul çağlarında, müziğe olan tutkusunu fark etmek hiç de zor değildi. Öğrenimi süresi boyunca okuldaki aktivitelerde solist olarak yer alıyordu.



Müzikle uğraşmaya karar verip 1985 yılında Ortaokul birinci sınıfta eğitimine son vermesinin ardından,pazarda simit, limon, pide satmaktan inşaat işçiliğine, kaportacılığa kadar yapmadıkları iş kalmaz. İzmir‘de şarkı söylemeye başladığında henüz onüç yaşındaydı. İzmir’den sonra Antalya‘da da sahne alan Özcan, Antalya’dan sonra Aydın’ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen ve sunuculuğunu Cenk Koray‘ın yaptığı Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, Cenk Koray‘ın tavsiyesi ile 1988 yılında İstanbul’a geldi ve bir sene burada kaldı. Her gün yürüyerek gittiği İMÇ‘de kimse dinlemez kasedini. 18 yaşına geldiğinde İstanbul’dan ayrıldı ve 1989 yılında Almanya‘ya München’e gitti.



Paralar bir haftada suyunu çektiği için rehin kaldığı otel odasında, elini hiç atmadığı arka cebinde buluverdiği kartviziti. Aydın’da bir düğünde onu dinleyip, ‘‘beni mutlaka ara” diyen Almancı organizatörün ını çevirir. Karşıdaki ses heyecanlanır: ‘‘Neredesin sen?” Bir hafta içinde Almanya için vize işlemlerine başlayacak, ama bu işsiz, sigortasız, parasız gence vize vermeyen Almanya, onu iki yıl süründürecektir. Bu süre içinde zaman zaman gazinolarda sahneye çıkar, Sonunda şeytanın bacağını kırar. Emrah‘lı, Öztürk Serengil‘li bir turnenin elemanı olarak gidebilir Almanya’ya.



Almanya’da ilk albümü olan “Yine Ağlattın Beni”yi 1992 yılında çıkardı. Özcan Deniz, bu arada Prestij Müzik sanatçılarından Yaşar Yağmur aracılığı ile İstanbul‘a gelerek firmanın ortaklarından Hilmi Topaloğlu ile tanıştı.



Yapımcıların Özcan’ın sesini beğenmesi ve albüm yapılmasına karar vermesinin ardından kısa bir süre sonra Prestij Müzik imzalı ilk albüm müzik marketlerde yerini aldı:“Meleğim”. Albüm beklenileninde üstünde satış rakamları yakaladı.



Art arda çıktığı televizyon programlarında sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. 1994 yılında Türk Sinemasının duayenlerinden Memduh Ün‘ün “Ona Sevdiğimi Söyle” adlı filminde oynayarak, sinema ile ilk buluşmasını gerçekleştirmiştir.



“Meleğim”in ardından “Beyaz Kelebeğim” ve “Yalan” adlı albümleri birbirini takip etti. “Beyaz Kelebeğim” albümünden sonra askerliği nedeniyle çalışmalarına ara verdi.



1995 yılında vatani görevini yapan Özcan Deniz, 1997 yılında “Yalan mı” albümü ile müthiş bir dönüş yapmış ve aynı yıl “Yalan mı” adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluşmuştur.



1999 yılında öyküsünü kendisinin yazdığı “Aşkın Dağlarda Gezer” adlı dizi ile tekrar televizyon izleyicileri ile buluşmuştur.



2002 yılında “Asmalı Konak” dizisinde oynadı. 2004 yılında “Haziran Gecesi, 2007 yılıyolu”, 2012 “Bir Zamanlar Osmanlı”, 2013 yılında “Karagül” adlı dizide oynamıştır. 2013 yılında senaryosunu, başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği 3. Sinema filmi “Su Ve Ateş”i yaptı.



Özcan Deniz, 1992 yılında Almanya’da Handan Deniz ile evlendi. 2002 yılında boşandı.

2008 yılından 2012 yılının ağustos ayına kadar dizi oyuncusu Fahriye Evcen ile birlikte oldu.



Ödülleri :

1997 – Yılın Müzik Yıldız Ödülü (Magazin Gazetecileri Derneği)

1997 – Arabesk-Fantazi Müzik En İyi Erkek Sanatçısı (Kral TV Video Müzik Ödülleri)

1999 – Türk Halk Müziği En İyi Erkek Sanatçısı (Kral TV Video Müzik Ödülleri)

2001 – Avrupa’nın En Başarılı Sanatçısı

2002 – Yılın En İyi Tv Erkek Yıldızı Ödülü (Magazin Gazetecileri Derneği)

2002 – Tv Yıldızı Ödülü (Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği)

2002 – Arabesk-Fantazi Müzik En İyi Erkek Sanatçısı (Kral TV Video Müzik Ödülleri)

2002-2003 – En Çok Satan Albüm Ödülü (Leyla) (MÜ-YAP)

2003 – Üç Altın Plak Ödülü (Leyla) (Prestij Grup Popüler Yapım)

2003 – En İyi Solist Ödülü (Altın Kelebek)

2003 – Yılın Dizisi (Asmalı Konak) (İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü)

2003-2004 – En Başarılı Sanatçı Ödülü (Avrupa Türklerinin Seçimi)

2004-2005 – En Çok Satan Albüm Ödülü (Ses Ve Ayrılık) (MÜ-YAP)

2004-2005 – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Altın Kelebek)

2005 – Teşekkür Ödülü (Çağdaş Sinema Oyunları Derneği)

2005 – Yılın En İyi Tv Dizi Oyuncusu Ödülü (Magazin Gazetecileri Derneği)

2011 – Manheim İzleyici ödülü En İyi Film Ödülü(Ya Sonra) (Manheim Türk Film Festivali)

2012 – Yılın En İyi Film ödülü (Evim Sensin) (19.Siyaset Dergisi Ödülleri )



Albümleri :

1992 – Yine Ağlattın Beni

1993 – Hadi Hadi Meleğim

1994 – Beyaz Kelebeğim

1997 – Yalan mı?

1998 – Çoban Yıldızı

1999 – Aslan Gibi

2002 – Leyla

2004 – Ses Ve Ayrılık

2007 – Hediye

2009 – Sevdazede

2013 – Bi Düşün



Filmleri :

1994 – Ona Sevdiğimi Söyle (sinema)

1997 – Yalan (dizi)

1999 – Aşkın Dağlarda Gezer (dizi)

2001 – Kolay Para (sinema)

2002 – Asmalı Konak (dizi)

2003 – O Şimdi Asker (sinema)

2003 – Asmalı Konak-Hayat (sinema)

2003 – Neredesin Firuze (sinema)

2004 – Haziran Gecesi(dizi)

2006 – Keloğlan Karaprens’e Karşı (sinema)

2007 – Kader(dizi)

2008 – Aşk Yakar(dizi)

2008 – Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı (sinema)

2009 – Samanyolu(dizi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı(dizi)

2011 – Ya Sonra (Oyuncu – Senarist – Yönetmen – Müzik) (sinema)

2012 – Araf (sinema)

2012 – Evim Sensin (Oyuncu – Uyarlama Senarist – Yönetmen – Müzik) (sinema)

2013 – Karagül (dizi)

2013 – Su ve Ateş (Oyuncu – Senarist – Yönetmen – Müzik) (sinema)