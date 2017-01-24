Özel sporcular ünlülerle sahada

Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin Migros ve P&G işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Minik Sporcular’ projesi kapsamında ünlü isimler, BabylonBomonti Ada’da özel çocuklarla basketbol maçı yaptı. ‘Top Sende’ adlı gösteri maçı öncesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı’nın da yer aldığı basın toplantısına Özge Borak, Yusuf Çim ve Ekin Mert Daymaz katıldı.

PROJE DOĞU’YA AÇILDI

Özel çocukları sporla sosyal hayatın içine çektiklerini söyleyen Dilek Sabancı “Biz sporun birleştirici gücünden yararlanarak bu özel çocuklarımızı sosyal hayatın içine çekebilmek için çalıştık. Türkiye’nin farklı illerinde sayısız etkinlik yaptık. Artık Doğu Anadolu’daki çocuklara da dokunacağız” diye konuştu. En son ortaokulda basketbol oynadığını ve anlamlı projede yer almaktan dolayı keyifli olduğunu belirten oyuncu Özge Borak, daha çok kondisyon amaçlı kickboks yaptığını söyledi. ‘Minik Sporcular’ projesi yeni döneminde 15 ilde uygulanarak Türkiye genelinde 400’e yakın çocuğa ulaşacak.