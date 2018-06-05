Özge Borak kimdir instagram hesabı ne yazıyor? Özge Borak kaç yaşında nereli? soruların yanıtları magazin gündeminde çıkan haber üzerine araştırılmaya başlandı. Bizlerde konu ile ilgili ayrıntıları ve detayları bu haberimizde derledik. Bildiğiniz üzere yakın zamanda İstanbullu Gelin dizisinden ayrılan oyuncu Özge Borak instegram hesabı üzerinen paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında. Özge Borak ahlaksız bir teklifte bulunulan bir takipçisini hesabında ifşa edince gündeme bomba gibi düştü. Kendisine atılan ahlaksız teklif mesajının ekran görüntüsünü paylaşan oyuncu teklifi yapan kişiye şu cevabı verdi: "Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağ olun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik canım…"dedi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografı Selçuk Borak'ın kızı olan Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaştan bu yana tiyatro ile iç içe olan Özge Borak, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İşte dizi oyuncusu hakkında yeni gelişmeler



Sinema ve dizi oyuncusu Özge Borak, projeleriyle olduğu kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Bir dönem Ata Demirer ile evli olan Özge Borak, ünlü komedyenin seri halini alan filmi Eyvah Eyvah’ta canlandırdığı Müjgan karakteri ile beğenileri kazanmıştı. İşte Özge Borak’ın hayatına ilişkin bilgiler!



ÖZGE BORAK KİMDİR?



Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Sanatla daha 8 yaşındayken kazandığı Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nde tanıştı. Çok genç yaşlarda başladığı tiyatro eğitimini eğitim hayatı süresince bağını koparmadı ve üniversite eğitimini İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden tamamlayarak mezun oldu.



Usta oyuncu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografı Selçuk Borak'ın kızı olan Özge Borak, aralarında Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri Memleketimden İnsan Manzaraları ve Turgut Özakman'ın uyarlaması Sarıpınar: 1914'ün de bulunduğu pek çok başarılı tiyatro eserinde rol aldıktan sonra 2003 yılında Kara Gün adlı yapımla sinema dünyasına adım attı.









Başarılı oyuncunun adını duyurduğu ilk yapım, 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Sultan Makamı oldu. Bu dizileri Ihlamurlar Altında, Eşref Saati ve Küçük Kadınlar takip etti.



Özge Borak, 2009 yılında 'Eyvah Eyyvah' filminde ve 2008 yılında 'Eşref Saati' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Bülent Şakrak ile 2006 yılında evlendi. 25 Ekim 2010 tarihinde boşandılar.



Özge Borak, 2010 yılında, Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı Eyvah Eyvah adlı filmde canlandırdığı Müjgan karakteri ile sinemaseverlerin beğenisini kazandı; filmin popüleritesi sayesinde 2011 yılında devam filmi olan Eyvah Eyvah II vizyona girdi.



Özge Borak, 2006 yılında evlenmiş olduğu oyuncu Bülent Şakrak'dan 26 Ekim 2010 tarihinde boşandı. Özge Borak , Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.



Oyunculuk alanında başarılı performans sergileyen Özge Borak’ın adını duyurduğu ilk proje, 2003 ve 2004 tarihleri arasında rol üstlendiği Sultan Makamı dizisi oldu. Ardından 2005 ve 2007 tarihleri arasında Ihlamurlar Altında dizisinin baş rol oyuncusu olan Özge Borak, 2007 ve 2009 tarihleri arasında da Eşref Saati adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Özge Borak, son olarak Star TV ekranlarında yayın hayatına devam İstanbul’lu Gelin adlı dizide 2017 tarihinde yer aldı.







ÖZGE BORAK’IN FİLMOGRAFİSİ



Eşref Saati : Zeynep Günay Tan - (Reyhan) - 2007 - 2009



Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - (Elif) - 2005 - 2007



Ömer Seyfettin Hikâyeleri : "Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu" Erhan Tursun - 2005



Sultan Makamı : Aydın Bulut - (Nazlım) - 2003 - 2004



Kara Gün : Cem Akyoldaş - 2003



İstanbullu Gelin 2017



Kırgın Çiçekler 2016



Güldür Güldür : (Nezaket) - 2014 - Günümüz



Bana Adını Sor - 2014



Eyvah Eyvah 3 : Hakan Algül - (Müjgan) - 2014



Bir Yastıkta : (Ahsen) (TRT1) - 2013



Roja Reş (Rozêrîn)



Eyyvah Eyvah 2 : Hakan Algül - (Müjgan) - 2011



Eyyvah Eyvah : Hakan Algül - (Müjgan) - 2010



Küçük Kadınlar : Hakan Arslan - (Eylül) - 2009 - 2010