Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Özge Ulusoy'un yeni projesi belli oldu!

TV8,5'ta yeni bir programla ekranlara dönmeye hazırlanan Özge Ulusoy, önceki gün Akmerkez çıkışı objektiflere takıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pazartesi günü başlayacağı programdan söz eden Özge Ulusoy, "TV8,5'ta her Sabah canlı yayın başlıyor. sağlık, güzellik, doktorlar, ünlü konuklar, bakım estetik her şeyi konuşacağız" diyerek yeni programını özetledi.

Geçtiğimiz sene sinema filmi çeken ünlü model, "Bu aralar sunuculuğa yoğunlaştım ama yaza bir sinema film olursa oynamak isterim" şeklinde konuştu.

Sevgilisi Hacı Sabancı ile her şeyin çok yolunda gittiğini dile getiren Ulusoy'a, sevgilisinin kendisine ait vip aracı tahsis ettiği görüldü.

"Özge Ulusoy İle Hayatın Renkleri” hafta içi her gün canlı yayınla 08.00’de TV8,5‘ta olacak.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA