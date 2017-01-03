Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Özge Uzun'a canlı yayında evlenme teklifi

Ünlü sunucu Özge Uzun geçen sene boşandığı iki çocuğunun babası Volkan Üst'ten canlı yayında evlenme teklifi aldı.

Haberin
videosu
  • 1
  • 2
  • 6
  • 3
  • 2
  • 3
x

360 kanalında canlı yayınlanan Her Şey Dahil programında evlenme teklifi... Geçen sene 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ve yeniden birlikte olmaya karar veren Özge Uzun ile eski eşi Volkan Üst, Çağla Şıkel ile Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Her Şey Dahil programına katıldı. Volkan Üst, Uzun'a her gece gönderdiği şarkıyı stüdyoda çaldırarak evlenme teklifinde bulundu. Teklifi şaşkınlıkla karşılayan Uzun, evet cevabını verdi.
 
İşte o anlar...
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Numan Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması

Numan Kurtulmuş"tan OHAL açıklaması

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Hollande Erbil'de Barzani ile bir araya geldi

Hollande Erbil'de Barzani ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA