Paris Jackson: Babam öldürüldü, bana da tecavüz ettiler

Paris Jackson Rolling Stone dergisine verdiği röportajda babasının öldürüldüğünü iddia etti. Paris ayrıca 14 yaşında tecavüze uğramasının sonrasında defalarca intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

"BABAMIN ÖLÜMÜ PLANLANMIŞ BİR OLAYDI"

Efsanevi pop şarkıcısı Michael Jackson'ın şimdi 18 yaşında olan kızı Paris, "Babam, onu saf dışı etmek isteyen insanlar hakkında ipuçları veriyordu. Öyle bir noktaya geldi ki, 'onlar bir gün beni öldürecekler' der gibiydi. Bu gayet açık. Bütün işaretler bu yönde. Kulağa komplo teorisi gibi geliyor, saçmalık gibi geliyor ama babamın gerçek hayranları ve ailedeki herkes bunu biliyor. Babamın ölümü planlanmış bir olaydı" sözlerini dile getirdi.

BABASININ ÖLÜMÜNDEN ÖTÜRÜ DOKTORUNU SUÇLADI

Paris, henüz 11 yaşındayken babası Michael 2009 yılında kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti. Ünlü şarkıcının ölümüne 'reçeteli ilaçların ölümcül karışımı' gerekçe gösterildi. Michael'ın doktoru Conrad Murray, sanatçının ölümünün ardından yargılanarak 'kasıtsız adam öldürme' ithamından suçlu bulundu ve dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Paris babasının ölümünden ötürü doktor Murray'ı suçlayarak, ünlü şarkıcının ölümünün arkasında daha büyük gizemler olduğuna inandığını belirtti.

14 YAŞINDA TECAVÜZE UĞRADIĞINI AÇIKLADI

Paris dergiye verdiği mülakatın devamında, 14 yaşındayken hiç tanımadığı biri tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Tecavüzün detaylarını anlatmaktan kaçınan Paris, tecavüz sonrası depresyona girerek uyuşturucu kullanmaya başladığını ve defalarca intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Ailesinden ve yakınlarından sakladığı tecavüz olayı sonrası defalarca intihar girişiminde bulunan Paris'in, basına yansıyan tek teşebbüsü 2013 yılında hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştı.