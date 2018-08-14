Pelin Öztekin kimdir nereli Koca Koca Yalanlar oyuncusu Pelin Öztekin kaç yaşındadır

Pelin Öztekin kimdir Koca Koca Yalanlar Pelin Öztekin kaç yaşında nerelidir? Magazin gündeminde yer alan Pelin Öztekin nasıl zayıfladı? Pelin Öztekin kaç kilo verdi? yılında İzmit’te doğdu. Babası ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’dir. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Fenerbahçe’de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamıştır. Liseyi de Fenerbahçe Lisesi’nde okumuştur. Lisenin ardından 2005 yılında “Hayat Bilgisi” TV dizisinde ilk televizyon dizisine rol almıştır. 2006 yılında BKM Mutfak oyuncu kadrosuna katılmıştır. Atölyedeki eğitim sürecinde yeniden başlayan Bir Demet Tiyatro da birçok rol almıştır. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği “Hisseli Harikalar Kumpanyası” nda Şebnem karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştır.

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin, 1987 yılında İzmit'de dünyaya geldi. Usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır.

İlk ve orta okulu Fenerbahçe'de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamladıktan sonra lise eğitimini Fenerbahçe Lisesinde tamamlamıştır.

Orta okuldan sonra bir yıl Pera Güzel Sanatlar Lisesinde Tiyatro eğitimi almıştır. Bir dönem de Fransa da Ecole des Roches da dil eğitimi almıştır.

Lisenin bitmesi ile 2005 yılında " Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakteri ile izleyici karşısına ilk kez çıkmıştır. 2006 yılında BKM Mutfak Atölye oyuncuların katılarak eğitim sürecine devam etmiştir.

2007 yılında BKM'nin üstlendiği Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı oyunda Şebnem karakteriyle rol almıştır.

Pelin Öztekin, 2012 yılında Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında görev almıştır.

20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirerek 21 ayda 90 kilo vermiştir. Güzel oyuncu Pelin Öztekin, 2 Şubat 2016 tarihinde Kıvanç Baran Arslan ile nişanlanmış ancak Temmuz ayında ayrılmışlardır.

Pelin Öztekin'in rol aldığı dizi ve filmler;

2003 - Hayat Bilgisi

2006 - Bir Demet Tiyatro

2008 - Sınıf

2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat

2010 - Çok Film Hareketler Bunlar

2013 - Doksanlar

2013 - İki Kafadar Chinese Connection

2015 - Zeyrek ile Çeyrek "Bir Ramazan Temaşası"

2016 - Hayat Şarkısı

Pelin Öztekin nasıl zayıfladı?

Mide küçültme operasyonu geçiren ve tam 90 kilo veren genç oyuncu, program kadrosundaki en köklü değişikliği yaşadı. BKM Mutfak'ta oynadığı dönemde tanıyıp sevdik Pelin Öztekin'i... Ekibin en kilolusuydu... Bu durumdan ne sevenleri ne de kendisi şikayetçiydi ama sağlık adına kilo vermesi gerektiğini düşünüyordu. Ve bir gün çok ciddi bir karar aldı, tüp mide ameliyatı oldu. Altı ayda 153'ten 100 kiloya düşen Öztekin'in hedefi ise 75 kilo...ugüne kadar kilolarınızla barışık gözüküyordunuz... Ne oldu da ameliyat masasına yatmaya karar verdiniz?Evet, barışıktım. Hatta kilomla ilgili yapılan şakaları bile kafama takmam ben. Yıllar önce bana bir diyetisyenim, "Kendinle çok barışıksın. Kiloyu birazcık kafaya taksan zayıflarsın ama istemiyorsun çünkü sen kendini bu halinle çok seviyorsun" demişti. Bu çok doğru bir tespitti. Daha önceki bir röportajımda "Bir gün zayıflayacağım, o günün gelmesini bekliyorum" demiştim. Demek ki o gün gelmiş.