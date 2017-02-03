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Pera Palas’ta özel defile

OLEG Cassini Kreatif Direktörü Viola Chan’in hazırladığı özel koleksiyon bir defileyle tanıtıldı.

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Chan, ‘Kaleidoscopic Dreams’ isimli koleksiyonunu Beyoğlu’ndaki Pera Palas’ta gerçekleştirilen defileyle tanıttı. Moda dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getiren defilede, 5 binin üzerinde boncuk, pul ve kristalle hazırlanan ihtişamlı gelinlik ve abiye tasarımları büyük beğeni topladı. 

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