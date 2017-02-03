Pera Palas’ta özel defile

Chan, ‘Kaleidoscopic Dreams’ isimli koleksiyonunu Beyoğlu’ndaki Pera Palas’ta gerçekleştirilen defileyle tanıttı. Moda dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getiren defilede, 5 binin üzerinde boncuk, pul ve kristalle hazırlanan ihtişamlı gelinlik ve abiye tasarımları büyük beğeni topladı.