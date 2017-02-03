Pera Palas’ta özel defile
OLEG Cassini Kreatif Direktörü Viola Chan’in hazırladığı özel koleksiyon bir defileyle tanıtıldı.
- Magazin servisi
Chan, ‘Kaleidoscopic Dreams’ isimli koleksiyonunu Beyoğlu’ndaki Pera Palas’ta gerçekleştirilen defileyle tanıttı. Moda dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getiren defilede, 5 binin üzerinde boncuk, pul ve kristalle hazırlanan ihtişamlı gelinlik ve abiye tasarımları büyük beğeni topladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.