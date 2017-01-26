Peru’dan Türk dizilerine ödül yağdı

21 dalda ödüllerin dağıtıldığı törende Ay Yapım dizileri 51 adaylıkla törenin en çok ses getiren yapımları oldu. Bir milyon izleyicinin internet üzerinden verdiği oylarla belirlenen Latin Amerika’nın en iyileri ödül töreninde, Bihter ve Behlül’ün aşkının ünü kıtaları aştı ve ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Yılın En İyi Dizisi’ ödülünü kazandı. Beren Saat ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisi de ‘En Efsanevi Dizi’ ödülünü kazandı. Engin Akyürek ise ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi.