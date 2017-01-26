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Peru’dan Türk dizilerine ödül yağdı

‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, Peru’nun en ünlü kanallarından Latina Pe TV’nin düzenlediği Latina Turkish Awards’a damgasını vurdu.

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21 dalda ödüllerin dağıtıldığı törende Ay Yapım dizileri 51 adaylıkla törenin en çok ses getiren yapımları oldu. Bir milyon izleyicinin internet üzerinden verdiği oylarla belirlenen Latin Amerika’nın en iyileri ödül töreninde, Bihter ve Behlül’ün aşkının ünü kıtaları aştı ve ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Yılın En İyi Dizisi’ ödülünü kazandı. Beren Saat ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisi de ‘En Efsanevi Dizi’ ödülünü kazandı. Engin Akyürek ise ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi.
 

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