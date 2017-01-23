Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Poyraz Karayel ekibini yıkan ölüm

Poyraz Karayel'in başrol oyuncusu İlker Kaleli ekip arkadaşlarından birinin vefatıyla yıkıldı. Kaleli üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, ekip arkadaşlarından birinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Gelen vefat haberiyle yıkılan Kaleli, üzücü haberi Instagram takipçileriyle paylaştı.
 
Dizide "Poyraz" karakterine hayat veren İlker Kaleli, kaybettiği ekip arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, “Poyraz Karayel ailesi olarak en güzel arkadaşlarımızdan birini kaybettik. Çok üzdün be Şevkom... Yolun huzur olsun, mekanın cennet olsun” notunu yazdı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA