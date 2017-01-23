Poyraz Karayel ekibini yıkan ölüm
Poyraz Karayel'in başrol oyuncusu İlker Kaleli ekip arkadaşlarından birinin vefatıyla yıkıldı. Kaleli üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, ekip arkadaşlarından birinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Gelen vefat haberiyle yıkılan Kaleli, üzücü haberi Instagram takipçileriyle paylaştı.
Dizide "Poyraz" karakterine hayat veren İlker Kaleli, kaybettiği ekip arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, “Poyraz Karayel ailesi olarak en güzel arkadaşlarımızdan birini kaybettik. Çok üzdün be Şevkom... Yolun huzur olsun, mekanın cennet olsun” notunu yazdı.
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