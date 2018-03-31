Rafet El Roman kimdir nereli Rafet El Roman kaç yaşında

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RAFET EL ROMAN KİMDİR?



1968 yılında dünyaya gelen Rafet El Roman'ın doğduğundaki adı "Rafet Yaşdut"dur. Anne ve babası 1970 yılında işçi olarak Almanya'ya giden Rafet El Roman, 7 yaşına kadar Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anneannesi ile birlikte yaşadı. İlkokula Edirne'de başlayan Rafet El Roman, 1.sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya'da tamamladı.







Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Rafet El Roman, 16 yaşında ilk söz ve bestelerini yazmaya başladı. 17 yaşında "Midnight Entertaintment" film şirketine figüran olarak başvurmasıyla sinema hayatının ilk adımını atmış oldu. 1987'de ilk uzun metrajlı filmi Defender’da başrolü oynadı. Bu film, Rafet El Roman'ın senaristlik ve yönetmenlik alanında da ilk deneyimlerini yaşadığı filmdi.



1992 yılında "Saarlaendischer Rundfunk Radio" tarafından Almanya'da "Yılın En İyi Yeteneği" seçildi. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Avard - Medya Sanat Ödülü aldı. 1995'de Türkiye'ye gelerek ilk solo albümünü çıkardı. "Gençliğin Gözyaşları" adlı albüm bir milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı.